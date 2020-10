Tibco Software, qui appartient à Vista Equity Partners, va acquérir le spécialiste de l’information décisionnelle Information Builders Inc (IBI). Cette opération fait suite à la publication fin août d’informations selon lesquelles Information Builders recherchait un acheteur avec le concours de Goldman Sachs Private Capital, qui a acquis une participation minoritaire dans la société en 2017.

Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées.

« La connaissance basée sur les données est plus essentielle que jamais. Avec l’acquisition d’IBI, nous avons accès à un ensemble plus large d’analyses et de technologies, améliorant considérablement notre capacité à aider les plus grandes organisations mondiales à résoudre leurs problèmes de données les plus complexes », indique dans un communiqué Dan Streetman, CEO de Tibco. « L’association de nos deux sociétés, dotées de capacités solides et complémentaires, permettra de libérer davantage le potentiel des données en temps réel et prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. »

Les principaux produits de qualification, de préparation et d’intégration des données d’Information Builders prendront en charge les stratégies Tibco Any Data Hub et Responsive Application Mesh. En outre, la stratégie d’analyse hyperconvergée de Tibco sera enrichie par l’infusion de la principale solution d’analyse d’IB, WebFocus.

Avec sa plateforme phare WebFocus, le pionnier new yorkais des logiciels d’informatique décisionnelle propose des outils de visualisation et de reporting, ainsi que d’analyse distribuée, intégrée, augmentée et fédérée. Il propose également une gamme de logiciels de gestion de données comprenant des outils de préparation, d’intégration, de qualification et de gouvernance des données.

En juin, lors du Sommet virtuel 2020 de la société, IBI a annoncé le développement de produits axés sur le cloud, des services d’assistance clients et partenaires étendus, et de nouveaux plans de mise sur le marché.

Depuis sa création en 1975, IBI était détenu par son fondateur, président et ancien CEO Gerald Cohen. En janvier 2019, celui-ci a cédé le poste de CEO à Frank Vella qui a rejoint Information Builders en 2017 en tant que COO lorsque Goldman Sachs pris une participation dans la société. Sagemount, une société d’investissement axée sur le secteur du logiciel, a également participé à l’opération.

« Nous avons fondé Information Builders avec la vision d’un nouveau produit de veille stratégique qui permettrait aux non-programmeurs de créer leurs propres applications de reporting », a déclaré Gerald Cohen dans le communiqué annonçant l’acquisition. « Nous sommes fiers de ce qu’IBI a accompli en plus de quatre décennies d’innovation, et c’est un privilège de s’associer à une entreprise qui se soucie autant que nous de ses clients. »

Selon PE Hub, le pionnier new yorkais des logiciels d’informatique décisionnelle prévoyait au mois d’août de générer environ 170 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2020. Avant la pandémie de Covid-19 il tablait sur 230 millions de dollars.