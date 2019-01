Information Builders s’est choisi un nouveau CEO en la personne de Frank Vella. Il s’agit d’une étape importante dans l’histoire du pionnier new yorkais des logiciels d’informatique décisionnelle dans la mesure où Frank Vella succède à au fondateur et CEO de l’entreprise, Gerald Cohen. Ce dernier, qui a dirigé l’entreprise pendant 43 ans, conserve la présidence du conseil d’administration et devient conseiller principal du nouveau CEO.

Frank Vella a rejoint Information Builders en novembre 2017 en tant que directeur des opérations, à la suite d’un investissement de Goldman Sachs. Depuis lors, il a pris en charge la modernisation des produits, de l’innovation, du marketing, les ventes et des canaux de distribution. Il a notamment supervisé le lancement de la nouvelle version de WebFocus, la plateforme d’analyse phare de la société. Sous sa direction, l’équipe de direction s’est par ailleurs enrichie,« apportant de nouvelles compétences pour innover et saisir de nouvelles opportunités de marché».

Diplômé de l’université de Toronto, Frank Vella a débuté sa carrière en 1989 chez Xerox. Il l’a poursuivie chez GE Capital Technologie Services, Microsoft, Quest Software, Virtustream et HPE. Avant de rejoindre Information Builders, il était Chief Revenue Officer chez BlueJeans Network.

« J’ai eu le plaisir de travailler aux côtés de Frank. Je suis ravi qu’il puisse continuer à bâtir sur notre héritage d’innovation et sur ce que nous faisons de mieux : aider nos clients à résoudre leurs problèmes commerciaux, améliorer la vie des personnes et répondre à la prochaine génération de besoins en matière de données. Je suis impatient de continuer à travailler avec lui dans la prochaine phase du parcours de notre entreprise », explique dans un communiqué, Gerald Cohen.

Créé en 1975, l’éditeur est présent sur le marché français depuis 30 ans.