Thoma Bravo va céder Planview rapporte PE Hub qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Selon ces dernières, le fonds d’investissement est entré dans une phase de réception des offres.

Basé à Austin au Texas, Planview édite des logiciels de collaboration, d’aide à la planification stratégique, à la gestion du portefeuille et des ressources, au développement de nouveaux produits ainsi qu’à l’architecture d’entreprise.

L’éditeur génère environ 120 millions d’Ebitda et pourrait atteindre une valorisation comprise entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars en cas de vente ont indiqué les sources à nos confrères.

Thoma Bravo a acquis Planview en 2017 auprès d’Insight pour 800 millions de dollars. Il a étoffé l’offre de l’éditeur par deux acquisitions : Spigit, un éditeur de logiciels de gestion de l’innovation et de l’engagement des salariés en 2018, et Aptage, une entreprise spécialisée dans l’application de l’IA et l’apprentissage automatique à la gestion du portefeuille et des tâches, en juillet dernier.

Un autre fonds d’investissement aurait aussi entamé un processus de cession selon PE Hub. Le site spécialisé dans le Private Equity rapporte en effet que Goldman Sachs Private Equity souhaite vendre Information Builders. Les premières offres de candidats seraient parvenues il y a environ un mois. Selon PE Hub, le pionnier new yorkais des logiciels d’informatique décisionnelle prévoit de générer environ 170 millions de dollars de chiffre d’affaires cette année. Avant la pandémie de Covid-19 il tablait sur 230 millions de dollars rapportent nos confrères qui s’interrogent sur l’effet de la crise sur l’activité de l’éditeur.

La branche de capital de Goldman Sachs a investi en mai 2017 dans Information Builders dans le au travers de son entité GS Growth. Bregal Sagemount, une société d’investissement axée sur le secteur du logiciel, a également participé à l’opération.