Information Builders annonce la nomination de Frank Vella au poste de directeur des opérations. Dans ce rôle il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de direction de l’éditeur de solutions de BI pour développer des stratégies de croissance, identifier de nouvelles opportunités de marchés et piloter l’expansion de l’entreprise.

Frank Vella rejoint Information Builders dans une période de croissance et de transformation rapides. En mai 2017, Goldman Sachs Private Capital Investing avait investi dans la société pour doper la politique d’innovation et les efforts de développement de la base de clients mondiale. La société compte sur Frank Vella pour atteindre ces objectifs.

Il rejoint Information Builders après avoir travaillé chez BlueJeans Network, où il était Chief Revenue Officer et où il a dirigé l’expansion de l’entreprise et sa stratégie de croissance. Avant cela, il était vice-président, Global Sales & Field Operations d’Hewlett-Packard Enterprise Software. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Virtustream, Quest Software et Microsoft.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Franck dans l’équipe et je parle au nom de toute la famille Information Builders. Cette nomination est le prolongement des efforts de croissance initiés par l’investissement de Goldman Sachs, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Frank pour mettre en œuvre notre stratégie. La réussite de nos clients est le moteur de tout ce que nous entreprenons, et l’arrivée de Franck est une étape clé pour fournir de nouveaux services à notre clientèle grandissante », explique dans un communiqué Gerald Cohen, président et CEO d’Information Builders.