ITS Integra, opérateur et infogérant multi-Cloud ultra-sécurisé, renforce son équipe commerciale en annonçant la nomination de son nouveau Responsable Channel.

Dans le cadre de sa mission, il devra démultiplier les réseaux de commercialisation d’ITS Integra en tissant des accords avec de nouveaux partenaires qui rejoindront le réseau existant. Au-delà de ces éléments, il sera aussi chargé d’animer les partenaires existants et de mettre en place de nouveaux dispositifs d’accompagnement et générateurs de croissance. Il va donc jouer un rôle-clé dans le développement à long terme des activitésd’ITS Integra.

Les acteurs particulièrement ciblés sont les éditeurs et intégrateurs de logiciels qui embarquent des services tiers dans le cadre de leurs solutions SaaS. Il s’agit avant tout d’agréger un ensemble de services de qualité, assurant une expérience optimale pour les clients finaux particuliers ou professionnels. ITS Integra approche également des starts-ups spécialisées dans l’innovation digitale en s’engageant à leurs côtés sur un véritable projet de développement de la structure.

En leur apportant sa crédibilité et son réseau, ITS Integra se positionne au cœur du business plan de ces sociétés.

Pour mener à bien sa mission, Thibault Paul-Joseph peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle dans le secteur IT acquise notamment chez DCube et ITS Integra où il occupait le poste de Sales et Pre-Sales. Thibault Paul-Joseph est un ancien élève de l’EPITECH et de l’ESIEA.

« La stratégie Channel est devenue un axe de développement majeur pour ITS Integra. Nous souhaitons créer des relations de confiance avec nos partenaires pour leur permettre de devenir des acteurs de référence dans leur secteur. Thibault Paul-Joseph bénéficie de toutes les compétences nécessaires pour accompagner les éditeurs et intégrateurs dans l’atteinte de cet objectif. » Geoffroy de Lavenne, Directeur Général d’ITS Integra