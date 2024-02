Le bureau commercial français du constructeur de PC allemand Wortmann AG tire une nouvelle fois son épingle du jeu. Alors que le marché français du PC s’affiche en recul de près de 20% en 2023, Terra Computer parvient à limiter la casse avec un recul de seulement 4,6% de son chiffre d’affaires sur la période, à 59,5 M€ (contre 62,4 M€ en 2022). Mieux : 2023 restera comme la deuxième meilleure année de son histoire en termes de marge.

Cette résilience, la marque la doit principalement à la bonne tenue de ses ventes de PC portables. Celles-ci ont dépassé pour la première fois ses ventes de PC bureau, compensant en partie leur érosion. Ses ventes de PC portables ont notamment été soutenues par le succès de son convertible tablette Terra Mobile 360-13 et au rafraîchissement de sa gamme de 15 pouces.

Autre facteur de résilience : l’évolution favorable de son prix de vente moyen qui, là encore, lui a permis d’atténuer une baisse constatée de ses volumes de l’ordre de 10%.

Enfin, la marque a bénéficié du dynamisme de ses ventes de serveurs. Des ventes qui restent encore modestes en volume comparées à ses ventes de PC (2500 pièces contre 200.000) mais qui ont progressé de plus de 9% sur l’année, et qui représentent désormais 12% du chiffre d’affaires.

En revanche, contrairement aux années précédentes, Terra Computer n’a pas enregistré de croissance significative de son réseau de distribution. Le nombre de ses revendeurs s’est établi autour de 1.500 (+1,8%), dont environ 750 actifs (commandant régulièrement). Le rythme des recrutements n’a pas fléchi mais l’attrition a légèrement augmenté en raison notamment de la hausse des défaillances.

Pour l’exercice en cours, son directeur général, Ben Gayer (photo), affiche son optimisme malgré le contexte économique toujours très incertain, qui semble ne pas avoir prise sur le secteur du numérique, remarque-t-il. S’il n’attend pas de reprise significative des PC avant septembre, il table sur une nouvelle croissance de 10% des serveurs et un bond de 15% des écrans (qui ne représentent toutefois que 4% du chiffre d’affaires).

Ben Gayer souhaite également mettre l’accent sur le Cloud : « un créneau sur lequel on va devoir faire un gros effort commercial cette année », convient-il. Car si le Cloud représente déjà environ 10% du chiffre d’affaires de sa maison mère – soit plus de 100 M€ sur un chiffre d’affaires de 1,12 milliard d’euros en 2023 –, il ne pèse guère plus de 1% du chiffre d’affaires de Terra Computer en France.

Pour promouvoir cette offre, le bureau français prévoit de lancer une opération commerciale permettant à tous les acquéreurs d’un serveur physique de se voir offrir un serveur virtuel gratuit pendant trois mois.

À noter pour finir que la marque a décidé d’arrêter sa gamme de clients légers (« la demande s’est tarie ») et que, pour la première fois cette année, elle ne sera pas présente à IT Partners. Elle a préféré investir dans un tour de France, le Terra Tech Tour, qui se tiendra en juin.