Telehouse International Corporation of Europe annonce le lancement officiel des travaux de son nouveau centre de données, Telehouse West Two, situé sur son campus existant des Docklands de Londres – le campus de data centres le plus connecté d’Europe.

Cet investissement de 275 millions de livres sterling (370 millions de dollars US) représente une nouvelle étape majeure pour Telehouse. La mise en service du site est prévue pour 2028. Le projet sera réalisé par Flynn Management and Construction, entreprise internationale spécialisée dans la construction et l’aménagement, en collaboration avec Jones Engineering Group, experts en ingénierie mécanique, électrique et en protection incendie.

Conçu autour des principes de durabilité, de résilience et de sécurité, Telehouse West Two offrira une garantie de disponibilité de 99,999 %, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu pour ses clients. Le bâtiment est conçu pour répondre à la certification BREEAM Excellent, gage d’une performance environnementale élevée selon un standard internationalement reconnu. L’ensemble des opérations sera alimenté par de l’électricité 100 % renouvelable.

Le nouveau data centre offrira une efficacité énergétique exceptionnelle, avec un WUE (Water Usage Effectiveness) et un PUE (Power Usage Effectiveness) optimisés. Il contribuera également aux objectifs de durabilité du groupe grâce à des systèmes de récupération de chaleur et des générateurs de secours alimentés en biocarburant HVO.

Cette nouvelle installation s’inscrit dans la stratégie à long terme de Telehouse visant à renforcer sa présence à Londres, où l’entreprise est implantée depuis plus de 35 ans. Ce développement confirme la trajectoire de croissance mondiale de Telehouse, répondant à la demande croissante en infrastructures numériques avancées et accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale.

Kenkichi Honda, Managing Director de Telehouse Europe, déclare :

« Le nouveau site Telehouse West Two marque une étape importante dans notre mission de proposer une infrastructure numérique durable de classe mondiale. Cette expansion permettra aux entreprises de divers secteurs d’accélérer leur transformation numérique et d’exploiter les technologies émergentes qui façonnent le monde de demain, tout en garantissant efficacité énergétique et neutralité carbone. »

Le bâtiment de neuf étages couvrira une surface totale de 32 000 m², dont 11 292 m² d’espaces IT (“white space”) répartis sur six niveaux, intégrant des zones techniques et des espaces clients. Pensé pour offrir une flexibilité maximale, le design inclura des équipements électriques, des systèmes UPS, des solutions de refroidissement à eau glacée et une ventilation par étage, afin de répondre à un large éventail de besoins clients.

Le site sera alimenté par deux nouvelles sous-stations de 132 kV, délivrant une tension de 11 kV sur l’ensemble du campus, pour une capacité totale de 33 MW. Chaque étage pourra fournir jusqu’à 4,4 MW, garantissant la résilience et la scalabilité nécessaires à la croissance future.

Pour assurer un niveau de sécurité optimal, le site bénéficiera d’un dispositif complet combinant sécurité physique multicouche, détection avancée des menaces, surveillance 24h/24 et 7j/7, présence d’agents de sécurité et protocoles de réponse en temps réel.

Kevin Flynn, CEO de Flynn Management and Construction, déclare :

« Nous sommes fiers d’avoir été à nouveau choisis par Telehouse pour ce nouveau projet. Notre équipe est prête à concrétiser la vision de l’entreprise pour un data centre à la pointe des besoins numériques actuels, et c’est une formidable opportunité de renforcer notre présence sur le marché londonien. »

Idéalement situé à proximité du quartier financier de Londres, le nouveau site a été conçu pour accompagner l’essor rapide des technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle. Il intégrera des solutions de refroidissement par air et par liquide, capables de répondre à la demande croissante en environnements à haute densité de calcul, tout en garantissant évolutivité et performance. Telehouse West Two disposera également de deux salles d’interconnexion (Meet-Me Rooms) et de quatre conduits sécurisés dédiés à la connectivité.