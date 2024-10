Telehouse, fournisseur de datacenter d’envergure mondial filiale de KDDI, leader japonais des télécommunications, célèbre aujourd’hui ses 35 ans de services de centres de données à la pointe de la technologie, axés sur le client, à l’aube d’une ère de transformation numérique sans précédent.

Depuis l’ouverture de son premier datacenter à New York, aux États-Unis, en 1989, rapidement suivie du lancement de Telehouse North dans les Docklands de Londres, Telehouse n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins en hébergement et connectivité des entreprises les plus dynamiques à travers le monde.

Aujourd’hui, Telehouse dispose d’un réseau de plus de 45 centres de données connectés dans plus de 10 pays à travers le globe. Cela reflète l’expansion mondiale continue de Telehouse, avec de nouveaux centres de données dans des régions clés telles que la Thaïlande et le Canada, renforçant encore la présence de l’entreprise en Asie et en Amérique du Nord.

« Telehouse a toujours été à l’avant-garde de l’évolution des datacenters au cours des 35 dernières années », a déclaré Kenkichi Honda, General Manager de Telehouse Europe. « De la gestion des besoins de stockage de nos clients à l’époque où l’Internet n’en était qu’à ses débuts, nous sommes devenus aujourd’hui une entreprise mondiale offrant des centres de données durables, parmi les plus interconnectés au monde spécialement conçus pour répondre aux exigences les plus strictes de nos clients .

Dans cette ère de transformation numérique sans précédent, notre engagement à placer le client au cœur de notre stratégie demeure inchangé. Chaque connexion compte. Cette approche centrée sur le client continuera de nous guider tandis que nous innoverons pour répondre aux besoins en matière de connectivité, d’infrastructure et de durabilité des entreprises à l’ère de l’IA et du machine learning. »

L’écosystème Telehouse regroupe plus de 1 000 partenaires de connectivité, dont des points d’échanges Internet mondiaux, des opérateurs télécoms tier-1, ainsi que des plateformes de diffusion de contenus et de services cloud.

Les datacenters Telehouse accueillent les principaux points d’échanges Internet mondiaux En Amérique du Nord, les datacenters Telehouse hébergent le point d’échange NYIIX Peering Exchange et le point de peeringToronto Internet Exchange (TorIX). En Europe, le campus Telehouse London Docklands abrite le London Internet Exchange (LINX), tandis que France-IX est situé dans le datacenter emblématique Telehouse 2 à Paris. Enfin, le Hong Kong Internet Exchange (HKIX), le plus grand échange Internet d’Asie, est situé dans le centre de données Telehouse de Hong Kong, et le Japan Internet Exchange (JPIX), premier échange Internet commercial lancé au Japon, se trouve dans les centres de données Telehouse à Otemachi (Tokyo) et Osaka.

Tous les membres de l’écosystème Telehouse collaborent pour fournir des services à plus de 3 000 clients issus de nombreux secteurs, notamment des organisations majeures dans le domaine des services financiers et du Cloud.

Telehouse a étendu son réseau de centres de données à travers les Amériques, l’Asie et l’Europe tout au long des années 1990 et 2000, avec le développement de l’Internet, des services SaaS et l’adoption massive du cloud.

Aujourd’hui, Telehouse soutient la prochaine vague de transformation – l’IA et le machine learning, y compris les applications en pleine expansion pour les véhicules autonomes, les objets connectés et les smart cities. Des États-Unis à l’Allemagne, en passant par la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Thaïlande, Singapour et la Grande Chine, le réseau de centres de données Telehouse est stratégiquement implantée dans le monde entier pour offrir aux entreprises des options de colocation et de connectivité sûres, flexibles, et une disponibilité inégalée de 99,999 %.

Telehouse permet aux entreprises d’accéder directement aux principaux fournisseurs de services cloud, évitant ainsi Internet public, offrant des connexions plus sécurisées, fiables et rapides aux ressources cloud. Cette capacité offre des avantages majeurs aux entreprises ayant des besoins importants de connexion au cloud, réduisant le risque d’indisponibilité et améliorant les performances des applications et des solutions de stockage de données.