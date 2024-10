Le rebond attendu en 2024 se concrétise enfin pour TD Synnex. Sur son troisième trimestre clos fin août, le géant mondial de la distribution informatique renoue avec la croissance avec un chiffre d’affaires de 14,7 Md$, en hausse de 5,2% sur un an. Les facturations brutes s’établissent à 20,2 Md$, à comparer à 18,5 Md$ un an plus tôt, soit une progression de 9%. Le bénéfice net s’élève à 179 M$ en hausse de hausse de 28%. Des résultats qui sont dans la fourchette haute des prévisions du distributeur et même au-dessus pour les facturations.

« Le troisième trimestre a été un trimestre solide, renforçant notre optimisme quant à la reprise du marché informatique », s’est félicité dans un communiqué Patrick Zammit (photo), nouveau PDG du groupe depuis septembre. « Nous avons constaté une croissance significative dans tous les segments géographiques et dans nos activités de Endpoint et Advanced solutions. »

Au niveau des régions, l’Europe dépasse la progression moyenne du groupe avec des revenus de 4,6 Md$ en hausse de 8,6%. Les Amériques enregistrent une hausse de 2,4% à 9,1 md$ et l’Asie-Pacifique de 17,6% à 1 Md$.

Pour le trimestre en cours, TD Synnex s’attend à des revenus entre 14,9 et 15,7 Md$, des facturations brutes entre 20,5 et 21,5 Md$ et un résultat net entre 239 et 282 M$.

« Nous nous attendons à ce que la demande de dépenses informatiques continue d’augmenter au quatrième trimestre et au cours de l’exercice 2025 », a déclaré Patrick Zammit lors de ses échanges avec les analyses. « Nous pensons que nous restons bien placés pour bénéficier de la reprise du marché informatique et que nous disposons d’un bilan solide pour financer nos capacités uniques, ce qui nous permet d’être le partenaire mondial de choix en matière de distribution informatique. »