Les investisseurs de Talend, essentiellement américains, en auraient-ils assez de la stratégie actuelle de la société qui conjugue hausse du chiffre d’affaires avec explosion des pertes ? On peut sans doute l’envisager. L’éditeur d’origine française vient en effet de réorganiser sa direction en faveur de plusieurs dirigeantes recrutées chez SAP Concur « afin de conduire la prochaine phase de croissance » comme l’explique un communiqué. Mike Tuchen quitte son poste de CEO, désormais confié à Christal Bemont (photo), ancienne Chief Revenue Officer de la filiale US de l’éditeur allemand. Un poste de CRO est d’ailleurs créé à cette occasion et confié à Ann-Christel Graham qui officiait également chez SAP Concur, en tant que vice-présidente des ventes pour les clients entreprise cette fois. Même origine pour la nouvelle Chief Customer Officer. Jamie Kieser, qui s’occupait du secteur public chez son ancien employeur. Rappelons que le président du conseil d’administration de Talend, Steve Singh, était jusqu’en mai 2017, CEO de… SAP Concur. Ceci explique cela.

Quelques changements sont également opérés en Europe où la Française Muriel Raffatin, recrutée chez Kantar Media, a récemment rejoint la la direction marketing. Seul homme dans cette nouvelle vague, Gareth Vincent (un transfuge de chez HPE UK si nos informations sont bonnes) la rejoindra le mois prochain en tant que directeur général EMEA.

« Aujourd’hui marque le prochain chapitre pour Talend alors que nous accélérons notre rythme pour devenir une entreprise à un milliard de dollars de revenus », explique dans le communiqué Mike Tuchen, qui reste membre du conseil d’administration (que rejoindra également Christal Bemont). « J’ai été honoré d’aider à diriger l’équipe qui a fait passer Talend de la start-up à l’introduction en bourse et maintenant à un chiffre d’affaires d’un quart de milliard de dollars, et je suis impatient de voir Talend entrer dans sa prochaine phase de croissance. »

Après les remerciements d’usage adressés à l’ancien CEO, qui « a mené la transformation de Talend vers le cloud » et a porté la société « à près de 250 millions de dollars de chiffre d’affaires », Steve Singh, se réjoui de sa nouvelle recrue. «Je suis ravi que Christal rejoigne l’équipe en tant que CEO de Talend. Elle jouera un rôle clé dans l’accélération de notre transformation dans le cloud et dans l’élargissement de notre stratégie de mise sur le marché. J’ai travaillé en étroite collaboration avec Christal chez Concur et chez SAP, où elle a contribué à faire évoluer une start-up vers une activité de cloud computing de plus d’un milliard de dollars. Le conseil d’administration est convaincu que ses compétences en matière de leadership, sa connaissance du marché du cloud et son expertise approfondie du SaaS aideront Talend à saisir l’opportunité qui se présente à elle. »