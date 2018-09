L’éditeur de solutions de gestion SaaS des notes de frais et des déplacements professionnels SAP Concur nomme Stéphane Gillet au poste de directeur général pour la France. Il rapportera à Pierre-Emmanuel Tetaz promu directeur général EMEA de la filiale de SAP en janvier dernier.

Tout au long de sa carrière, Stéphane Gillet a travaillé pour de nombreux éditeurs dont Pivotal. Il a intégré SAP en 2002 en tant que directeur des comptes et est resté près de quinze ans dans l’entreprise-mère dans laquelle il a ensuite occupé les postes de directeur des ventes pour les PME, les activités grand public et l’industrie, de directeur des ventes pour l’entité DataBase & Technology. En 2017, il était en charge du programme channel des Net New Names de l’éditeur allemand.

A son nouveau poste, Stéphane Gillet a pour mission d’accélérer la croissance de SAP Concur en favorisant notamment les synergies entre SAP et sa filiale spécialisée dans les solutions cloud de gestion des voyages d’affaires et des frais professionnels (SAP Concur Travel & Expense).

« L’expérience multi-sectorielle de Stéphane Gillet et son leadership naturel seront autant d’atouts pour développer la croissance de SAP Concur en France sur tous les segments de marché (LE, UGB & LGB, Secteur Public) », déclare dans un communiqué Pierre-Emmanuel Tetaz. « Cette promotion est pour moi une réelle opportunité de positionner SAP Concur comme l’éditeur de référence en matière de solutions de T&E, à la fois reconnu pour ses solutions actuelles et pour sa capacité à être un « market maker » en innovant et en apportant le maximum de valeur à nos clients. », affirme de son côté Stéphane Gillet.

En janvier dernier, Concur a annoncé son intégration totale avec la marque SAP.