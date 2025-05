Le cours des actions du fabricant californien de serveurs Supermicro baisse de 15% : ses résultats trimestriels à venir seraient en deçà des prévisions. Jusqu’alors, le chiffre d’affaires trimestriel anticipé se situait entre 5 et 6 milliards de dollars mais le montant serait de 1,5 milliard de dollars en deçà, c’est-à-dire plutôt entre 4,5 et 4,6 milliards de dollars. Le bénéfice par action sera également inférieur aux prévisions.

Pour expliquer ce décalage, Supermicro déclare que certains de ses clients ont retardé leur prise de décision : des ventes ont ainsi été repoussées au trimestre suivant. Il indique également avoir effectué des stocks de produits d’ancienne génération pour permettre la mise sur le marché de nouveaux produits.

Pour mémoire, la comptabilité de Supermicro fait l’objet de controverses depuis plusieurs années. En 2018, elle n’a pas publié de résultats audités et a été radiée de la bourse du Nasdaq. En 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) l’a accusée de « violations comptables généralisées ». Elle a fini par reprendre sa place en bourse mais a de nouveau retardé la publication de son rapport annuel 2024. Son auditeur Ernst & Young a démissionné tandis qu’elle tentait de remettre de l’ordre dans ses comptes car elle risquait à nouveau d’être exclue du Nasdaq. Puis, l’entreprise de San José a recruté un nouvel auditeur et est parvenue à déposer un rapport annuel en mars 2025, évitant ainsi une seconde exclusion du Nasdaq.