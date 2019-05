A en croire le Nikkei Asian Review, qui s’appuie sur les confidences d’un responsable de la société, Supermicro aurait demandé à ses fournisseurs de délocaliser leur production hors de Chine en raison de problèmes de sécurité évoqués par des clients américains. Ces derniers – en particulier des clients liés au gouvernement – craignant des activités de cybersespionnage auraient demandé au fabricant de serveurs de ne plus leur fournir des équipements dotés de cartes mères fabriquées en Chine.

Supermicro ne serait pas le seul à répondre aux préoccupations de ses clients concernant ces composants fabriquées en Chine. Selon Digitimes Research, en 2017 environ 90% des cartes mères utilisées dans les 13,9 millions de serveurs expédiés dans le monde avaient été fabriquées dans l’Empire du Milieu. L’an dernier, ce pourcentage a chuté à moins de 50% des 15,2 millions d’unités livrées. « Les cartes mères de serveurs fabriquées en Chine ont également été touchées par les droits de douane supplémentaires imposés par Washington », a par ailleurs déclaré à nos confrères asiatiques Betty Shyu, analyste en charge des serveurs chez Digitimes.

Ces révélations tombent après un article publiée en octobre dernier par Bloomberg selon lequel des espions chinois auraient inséré une puce malveillante dans des serveurs Super Micro utilisés par Apple et AWS, afin d’y dérober des informations confidentielles. La teneur de cet article avait été réfutée par les trois entreprises concernées. Le département de la Sécurité nationale des Etats-Unis avait apporté son soutien à ces dernières, expliquant qu’à l’instar de ses partenaires britanniques, il n’avait aucune raison de douter de leurs déclarations. Malgré tout, les résultats trimestriels de Supermicro avaient été impactés par le contenu de l’article. Interrogée par les journalistes de la Nikkei Asian Review, la société n’a cette fois pas souhaité faire de commentaires.

Quoi qu’il en soit, Supermicro agrandit ses propres installations de fabrication. « Nous devons être plus autonomes pour ne plus compter uniquement sur nos partenaires sous-traitants dont la production était jusqu’à présent principalement en Chine », a expliqué la source de l’hebdomadaire asiatique. Le fabricant californien a inauguré la semaine dernière une nouvelle usine à Taoyuan, dans le nord de Taiwan, et étend ses activités dans la Silicon Valley.