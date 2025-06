Fort de sa dynamique de croissance en 2024, Stordata annonce l’ouverture de 20 postes en 2025. Pour l’intégrateur spécialisé dans les solutions de gestion de données, cela représente une hausse de 10% de son effectif de 200 collaborateurs. Après l’acquisition l’an dernier de Duonyx, sa première opération de croissance externe depuis l’entrée à son capital du fonds Elyan Partners, cette politique d’embauche vise à compléter encore son expertise et à soutenir le développement de ses 6 agences, à Versailles, Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg et Montpellier..

Stordata recherche aussi bien des experts que des jeunes diplômés qui pourront évoluer à long terme et assurer une transition vers des postes de management. Les postes visent les consultants (Stockage, Sauvegarde, Cyber), administrateurs (cloud et services hébergés), chefs de projets, commerciaux, responsables techniques de compte (TAM) ou encore dans les fonctions Finance, RH et marketing.

« Nous comptons intégrer en 2025 de nouveaux talents qui partagent nos valeurs et qui souhaitent se projeter à long terme au sein de nos équipes », commente Cristelle Bournet, DRH de Stordata, dans un communiqué. « Stordata investit chaque année des ressources importantes pour permettre à ses collaborateurs de vivre une expérience unique et de développer leurs compétences au sein d’une structure agile, innovante et en quête constante d’excellence opérationnelle au service de ses nombreux clients ».