L’intégrateur français spécialisé en gestion et sécurisation de la donnée signe un accord avec le californien Nutanix concernant les offres FlashStack et Kubernetes Platform.

« Au-delà de notre accord autour de FlashStack et Nutanix Kubernetes Platform, nous comptons tisser des relations de proximité avec les équipes de Nutanix pour mettre en œuvre les autres technologies proposées par l’éditeur », ajoute Guillaume Loisance, co-fondateur de l’intégrateur Duonyx qui a rejoint le giron de Stordata l’an dernier.

FlashStack est une solution d’infrastructure de cloud hybride créée par Nutanix, Pure Storage et Cisco pour le cloud stratégique, le DevOps et l’analytique. « Avec FlashStack, les applications cloud natives trouvent un substrat d’infrastructure particulièrement propice à porter la couche d’orchestration de containers Nutanix Kubernetes Platform fréquemment mise en œuvre dans des workloads data, machine learning et IA », précise le communiqué. Or, Stordata dispose déjà d’une expertise en Pure Storage, Cisco et Kubernetes.

Selon Guillaume André, le directeur de Nutanix France (cf. photo), « ce partenariat avec Stordata constitue un levier stratégique afin d’élargir la diffusion de nos solutions et d’accélérer leur adoption sur le marché ».