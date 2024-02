Éditeur d’une solution de stockage S3 distribuée et souveraine qui permet de réduire les coûts de stockage des données à durée de rétention longue, Ugloo revient sur le marché avec un nouvel actionnaire, un nouveau management, une solution entièrement réécrite et une stratégie de distribution 100% indirecte.

Issue d’un projet universitaire de l’Université Jules Vernes d’Amiens, la société créée en 2014 s’était fait connaître début 2017 en levant 1,25 million d’euros auprès de deux fonds : Cap Décisif et Picardie Investissement. La société met néanmoins la clé sous la porte un an plus tard. « Le produit n’était pas suffisamment solide, ni suffisamment abouti », analyse Gonzague Dupont, directeur des opérations d’Ugloo.

Les actifs sont repris en 2019 par la société de conseil et d’expertise spécialisée en gestion de données Duonyx qui entreprend une réécriture complète de la solution en C++. En effet, celle-ci est en Python et un audit préconise d’utiliser un langage plus adapté.

Au passage, dont ajoutées de fonctions multilocataires à l’usage des fournisseurs de services hébergés. Gonzague Dupont, ex-patron de Zerto pour l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse et le l’Europe du Sud, rejoint l’aventure en tant que directeur des opérations dès juin 2020.

Le chantier de réécriture s’est achevé début 2023. La solution est aujourd’hui homologuée par les plus grands éditeurs de solutions de sauvegarde : Rubrik, Veeam et Atempo. Veeam l’a ainsi créditée de son plus haut niveau de certification (SOS API).

Ugloo cherche désormais à recruter un réseau de partenaires et à signer ses premières références. Sa solution permet de conserver des données sur des temps longs (plus de trente ans) à des coûts réduits. Elle fragmente pour cela les données à sauvegarder et les redonde sur des disques de simples serveurs de commodité. Une solution qui se substitue avantageusement aux bandes et qui supporte le protocole DICOM utilisé dans le secteur de la santé.