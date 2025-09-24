Stéphanie Lynch-Habib est nommée directrice générale de Covage, filiale du Groupe Altitude et troisième opérateur d’infrastructure fibre et mobile en France. Elle succède à Aymeric de Cardes en poste depuis 2023, qui quitte le groupe.

Avec plus de 25 ans d’expérience internationale dans les télécoms, la finance et le marketing, Stephanie Lynch-Habib a occupé des postes clés chez Lucent Technologies, AT&T, Colt Technology Services et GSMA. Avant de rejoindre Covage, elle était présidente depuis 2023 d’euNetworks, un fournisseur anglais de services d’infrastructures de bande passante.

« Je suis très heureuse de rejoindre Covage, au sein du Groupe Altitude, pour conduire avec les équipes cette nouvelle phase de développement. Nous avons une capillarité unique sur le territoire français pour répondre aux besoins en connectivité des entreprises de toutes tailles et pour accélérer le développement numérique des territoires », déclare Stephanie Lynch-Habib, dans un communiqué.

Opérateur wholesale, Covage fournit des services fibre et 5G à plus de 200 opérateurs. La filiale emploie 380 collaborateurs et compte plus de 20 agences en France.

« La nomination de Stéphanie intervient à un moment important de la vie de Covage », déclare Dorothée Lebarbier, PDG du Groupe Altitude. « Après plusieurs années de consolidation, nous ouvrons une nouvelle phase de croissance où son leadership, son expérience du secteur et son expertise du développement seront clés pour atteindre nos objectifs. »

Crédit photo : David-Morganti/Covage