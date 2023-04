Sopra Steria intègre le réseau de partenaires Nvidia Partner Network (NPN) en tant que Solution Advisor Consultant. Très présente sur les marchés verticaux, l’ESN cherche avec cette collaboration à mieux exploiter le potentiel du metaverse industriel et à étendre les usages en matière de réalité virtuelle, de 3D et de jumeaux numériques.

Sopra Steria va s’appuyer sur la plateforme Nvidia Omniverse Enterprise pour aider ses clients à développer leurs simulations 3D personnalisées. L’objectif est « de simuler à grande échelle des mondes virtuels physiquement réalistes, afin de développer des simulations virtuelles parfaitement synchronisées avec le monde réel, extrêmement fidèles à la réalité physique et basées sur l’Intelligence Artificielle », explique l’entreprise dans un communiqué.

De tels environnements permettent aux entreprises industrielles de concevoir, simuler et optimiser en temps réel des produits ou processus avant leur mise en production. Ils favorisent aussi la collaboration interne et avec l’écosystème industriel.

« Sopra Steria s’appuyait déjà sur des solutions Nvidia pour développer des cas d’usage d’intelligence artificielle afin d’accompagner nos clients tels qu’Alcatel Submarine Networks dans le cadre de notre 5G Design Center. Nous sommes fiers d’avoir franchi cette nouvelle étape dans notre collaboration qui nous permet d’adresser les nouveaux besoins de nos clients en matière de metaverse industriel et de simulation 3D », commente David Maurange, Head of Digital Interaction & Metaverse chez Sopra Steria.

La plateforme Omniverse Enterprise a été lancé par Nvidia fin 2021. Elle a déjà été adoptée par des centaines d’industriels dont BMW Group qui l’utilise pour des jumeaux numériques de ses usines, Amazon pour l’orchestration de son réseau mondial d’entrepôts ou encore Ericsson pour simuler la propagation des ondes 5G dans les environnements urbains.

« Notre collaboration avec Sopra Steria permettra d’accélérer les innovations en matière d’automatisation, de numérisation et de développement durable en maximisant les performances, la conception et la productivité pour les entreprises grâce à leur transformation via les jumeaux numériques », déclare Brian Harrison, Senior Director Omniverse Digital Twins chez Nvidia.