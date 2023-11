La firme de Milpitas, en Californie, spécialisée en sécurité des réseaux, rachète un fournisseur de services de sécurité gérés pour renforcer son portefeuille de solutions de détection et de réponse gérées (MDR).

« Les équipes informatiques se tournent à présent vers les services MDR et autres services gérés pour identifier et trier les menaces numériques », déclare Bob VanKirk, le PDG de SonicWall, dans un communiqué (cf. photo). « Avec cet achat, nous allons permettre aux fournisseurs de services technologiques et de cybersécurité de disposer de solutions économiques de défense contre les menaces ». En été 2022, il annonçait déjà que des acquisitions étaient au programme pour SonicWall, plutôt dans les domaines du XDR et du MDR et plutôt pour des produits à destination des PME, sans pour autant en préciser davantage.

« Les MSP et MSSP ont besoin d’une plateforme de solutions de sécurité gérées plutôt que de solutions ponctuelles », renchérit Michael Crean, le PDG de Solutions Granted, société basée à Woodbridge, en Virginie. « Les partenaires pourront tirer parti des dernières avancées en matière d’IA pour fournir des services différenciés ».

Cette acquisition, dont les conditions financières n’ont pas été divulguées, a lieu deux mois après le remaniement du programme partenaire de SonicWall afin d’améliorer sa collaboration avec les MSP et les MSSP. Pour mémoire, SonicWall compte plus de 17.000 partenaires dans le monde, dont 95% de MSP.