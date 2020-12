SolarWinds cherchait depuis le mois d’octobre un successeur à son CEO Kevin Thompson qui souhaite quitter l’entreprise. Ce successeur a été trouvé. Le choix de l’éditeur de logiciels de gestion informatique s’est porté sur Sudhakar Ramakrishna, qui n’est autre que l’actuel CEO de Pulse Secure. Celui-ci prendra ses fonctions et entrera au conseil d’administration le mois prochain. « Après une recherche approfondie et approfondie, nous sommes ravis d’accueillir Sudhakar Ramakrishna en tant que nouveau CEO de SolarWinds alors que nous nous embarquons dans un nouveau chapitre passionnant de l’histoire de l’entreprise », affirme dans un communiqué Bill Bock, président du conseil d’administration de la société. « Sudhakar est un leader reconnu et possède une expérience significative dans la direction et le développement d’organisations technologiques mondiales. »

Sudhakar Ramakrishna dirige la société de sécurité Pulse Secure depuis 2015. En septembre cette dernière a été cédée par Siris Capital à l’éditeur Ivanti pour un prix non dévoilé.

Sudhakar Ramakrishna est un dirigeant chevronné avec près de 30 ans d’expérience à son actif. Il a occupé des postes de direction chez Lachman Technologies, 3Com, Stoke, Motorola, Polycom et Citrix. Avant de rejoindre Pulse Secure il était conseiller du fonds d’investissement TPG Global. Il a également siègé au conseil d’administration de Meru Network, puis de Mitel après l’acquisition de Meru par Fortinet en 2015.

Par ailleurs SolarWinds envisage toujours une scission de son activité MSP. Il a déposé un document auprès de la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) en ce sens. Dans un communiqué, SolarWinds précise qu’il espère aboutir avant la fin du premier semestre 2021. Dans le cas où cette scission serait effective, la nouvelle société serait dirigée par John Pagliuca, l’actuel vice-président de SolarWinds.