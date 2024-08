Le spécialiste suisse de l’approvisionnement en logiciels Software One a publié un chiffre d’affaires de 529,9 millions de francs suisses (560 M€) pour son premier semestre, en hausse de 4,6% sur un an et de 7% à taux de change constant. Ses deux activités de Marketplace et de services cloud, ont progressé respectivement de 6,1% et 8,1%, avec des revenus de 285,8 et 244,2 millions. Si le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a progressé de 9,1%, le bénéfice net ajusté est en revanche en baisse de 17% à 41,6 millions.

Ces résultats, dans le bas des fourchettes des prévisions des analystes (AWP), ont plutôt déçus, d’autant que Software One a revu à la baisse ses prévisions pour l’ensemble de l’année. En raison d’un ralentissement de la demande, son objectif de croissance est ramené à 7-9% contre 8-10% précédemment.

Software One a suscité en 2023 l’intérêt de plusieurs fonds et a rejeté en janvier 2024 une troisième offre de Bain Capital à 3,2 Md$, la jugeant insuffisante. Le dossier de la privatisation de la société n’est toutefois pas clos.

« Des manifestations d’intérêt ont été reçues », a déclaré cette semaine la société. « Les discussions, bien que difficiles compte tenu de l’environnement commercial général, progressent. Le Conseil fournira d’autres mises à jour si et quand cela est nécessaire. »