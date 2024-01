SoftwareOne va rester une entreprise cotée indépendante. Au terme d’un examen stratégique, le fournisseur de solutions logicielles a décidé de rejeter la nouvelle offre présentée par le fonds d’investissement étasunien Bain Capital. L’offre finale non contraignante à 18,80 CHF (francs suisses), soit environ 3,2 milliards de dollars, a été jugée à l’unanimité insuffisante par les membres du conseil d’administration et pas « dans le meilleur intérêt de la société et de toutes les parties prenantes ».

« Le conseil d’administration est confiant dans le positionnement de SoftwareOne sur un marché vaste et en croissance rapide, soutenu par une forte dynamique de croissance, et dans le fait que la société dispose de l’équipe de direction et de la stratégie adéquates pour réaliser ses ambitions », ajoute la société dans son communiqué.

C’est le troisième refus essuyé par Bain Capital, après une première offre en juin 2023 et une seconde en juillet.

SoftwareOne publiera le 15 février les résultats de son exercice 2023 et donnera un aperçu détaillé de ses performances et de sa stratégie financières. En novembre dernier, la société a publié a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 233 millions de francs suisses, en hausse de 8,4% sur un an.