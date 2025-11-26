Snom Technology, la marque haut de gamme pour les communications d’entreprise intégrées, poursuit le développement cohérent de ses best-sellers éprouvés avec trois nouveaux terminaux IP. Les nouveaux modèles de la série D8xx comblent de manière ciblée les lacunes du portefeuille existant, des postes de travail particulièrement économiques aux scénarios professionnels performants nécessitant une flexibilité et une sécurité élevées. Ils combinent une architecture logicielle sécurisée, des interfaces modernes (WLAN/Bluetooth/USB), une excellente acoustique, une utilisation ergonomique et une protection de l’investissement grâce à l’interopérabilité et à des mises à jour régulières.

Nouveau venu dans le segment d’entrée de gamme : Snom D810W

Le D810W est le nouveau modèle d’entrée de gamme de Snom dans le domaine de la téléphonie IP professionnelle. Positionné au dessous du célèbre D812, il offre des fonctions de communication modernes dans un format compact et économique. L’appareil dispose d’un écran couleur IPS-TFT de 5,0 pouces (127 mm) et affiche les informations de manière claire. Le Wi-Fi intégré permet un placement flexible même sans câble réseau, tandis que le commutateur électronique à fourche sans usure augmente la longévité. Un port USB pour les casques ou les périphériques et un matériel économe en énergie font du D810W une solution pérenne pour les bureaux, les bureaux à domicile et les réceptions.

Intégration transparente avec Snom D815W/B

Le D815W/B s’adresse aux utilisateurs qui accordent de l’importance à une liberté de mouvement maximale et à une intégration transparente dans tout type d’infrastructure. Outre le Wi-Fi intégré, le D815 W/B dispose également du Bluetooth, ce qui permet de connecter facilement des accessoires sans fil tels que des casques. L’écran couleur TFT de 5,0 pouces offre une lisibilité optimale et une navigation intuitive dans les menus. Une interface USB, un son HD et la prise en charge de modules d’extension font du D815W/B le compagnon idéal des personnes travaillant dans des environnements hybrides, qui passent fréquemment de leur bureau à la salle de réunion et au télétravail.

Une flexibilité sans limites : Snom D892M

Avec le D892M, Snom élargit sa gamme professionnelle avec un modèle performant destiné aux environnements d’entreprise exigeants. Le téléphone est équipé d’un écran LCD couleur haute résolution de 5 pouces de diagonale, inclinable à 40 degrés, qui offre un affichage clair et contrasté des listes, des contacts et des menus contextuels. Avec le Bluetooth intégré, le Wi-Fi et la compatibilité avec les appareils auditifs, le D892M est un appareil polyvalent en matière de connectivité. Grâce à son combiné DECT sans fil offrant une plus grande liberté de mouvement (jusqu’à 50 m) et à sa compatibilité étendue avec les plateformes UC les plus connues, le D892M est particulièrement adapté aux scénarios d’utilisation professionnels exigeant un niveau élevé de qualité, de stabilité et de sécurité, par exemple dans les institutions financières, les sociétés de conseil ou les institutions publiques.

Flexibilité pour les environnements de travail modernes

Tous les nouveaux modèles suivent les normes de qualité élevées de Snom. Un matériel résistant, des composants à haute efficacité énergétique et une architecture logicielle sécurisée garantissent un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années.

Avec les modèles D810W, D815W/B et D892M, Snom répond aux exigences des entreprises modernes qui se présentent dans différents contextes : connectivité flexible, mobilité sans fil et performances accrues avec une attention particulière portée à la sécurité dans les environnements professionnels exigeants. Les nouveaux appareils montrent comment une innovation ciblée complète judicieusement des gammes de produits éprouvées et offre aux clients de nouvelles options d’utilisation.

« Avec ces ajouts complets à notre série D8xx, nous misons sur un développement substantiel », déclare Fabio Albanini, vice-président senior des ventes et des opérations. « Ces appareils élargissent notre série D8xx existante de manière ciblée dans les domaines où les entreprises ont aujourd’hui besoin de plus de flexibilité et de sécurité, de l’entrée de gamme au milieu de gamme supérieur. Snom reste ainsi le premier choix pour une téléphonie IP de haute qualité et pérenne « Made in Germany ».

Tous les nouveaux modèles de la série D8xx sont disponibles dès maintenant dans les magasins spécialisés et sont livrés avec une garantie produit de trois ans.