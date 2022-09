Entreprise leader dans la production de légumes frais surgelés, fondée à Cesena en 1978, Orogel est composée de six usines couvrant la péninsule italienne du nord au sud, de la Vénétie à la Basilicate. Le caractère naturel, la qualité et la sécurité sont les concepts fondamentaux sur lesquels repose la philosophie de l’entreprise. Pour que cela soit mis en pratique au quotidien, toutes les usines d’Orogel sont situées à proximité des champs, ce qui permet de surgeler le produit dans les heures qui suivent la récolte, préservant ainsi sa qualité. La valorisation des produits italiens est un autre objectif de l’entreprise, qui maintient toutes les étapes de la production dans le pays et encourage les pratiques agricoles et les processus de fabrication les plus durables possibles. Pour répondre aux normes de qualité élevées d’Orogel également en termes de téléphonie, leur partenaire de confiance Onit Sistemi a recommandé l’installation de téléphones IP Snom.

Des interférences et des problèmes de couverture résolus

Le remplacement du standard téléphonique IP utilisé depuis plus de dix ans et des téléphones Wi-Fi qui l’accompagnent pour Orogel était une priorité qui ne pouvait plus être reportée. Après étude des besoins avec le client, les experts d’Onit Sistemi ont été confrontés à une série de lacunes dues à l’obsolescence du système PBX et aux téléphones Wi-Fi utilisés, qui n’étaient plus en mesure de répondre aux besoins d’une réalité aussi complexe que les différents bureaux d’Orogel. Le client se plaignait de problèmes de couverture du signal dans différentes zones des établissements, ainsi que d’une mauvaise qualité audio affectée par des interférences constantes. Ces problèmes étaient particulièrement évidents dans les zones de production, affectées par l’absence de réception dans de nombreux endroits des usines et l’interruption des appels. En outre, en raison du bruit de fond des machines en fonctionnement, la mauvaise qualité du son fourni par les téléphones Wi-Fi rendait la communication difficile, même dans les zones où il était possible de passer et de recevoir des appels. Orogel s’est donc tournée vers Onit Sistemi pour remplacer un système téléphonique inefficace et moderniser son infrastructure avec une solution de pointe.

Des téléphones IP fiables, même en cas de températures extrêmes



La réalité Orogel est très variée : outre l’équipement des bureaux en téléphones de bureau et en DECT, il fallait des terminaux IP spéciaux pour les zones de production, capables de résister aux fortes contraintes dues à l’exposition à des températures extrêmement basses. Divers modèles ont donc été mis en œuvre, en fonction des besoins de la zone d’installation. Plus précisément, la société a choisi les modèles DECT Snom M70, M80 et M65, les modèles de bureau D715 et D785 et les cellules DECT Snom M900, pour un total de près de 500 terminaux IP et plus de 100 cellules DECT, installés dans les trois sites d’Orogel en Italie et dans les autres entreprises du groupe. « Peu de temps après l’achèvement du projet, nous avons reçu des commandes de certaines filiales pour des téléphones Snom supplémentaires, ce qui nous a ultérieurement confirmé la justesse de notre choix. Il s’agit donc d’un volume de terminaux en croissance constante », commente Flavio Dall’ Ara, Technical Director d’Onit Sistemi.

En particulier, les modèles robustes Snom M70 et M80, capables de conjuguer légèreté et robustesse, ont été choisis pour une utilisation dans des zones aux conditions hors du commun. Dans les zones de traitement des produits, les terminaux sont exposés à l’humidité, et certains opérateurs doivent entrer et sortir de chambres froides dont la température peut descendre jusqu’à -22°C. Ces deux modèles, spécialement conçus pour résister aux conditions des environnements de travail extrêmes, ont assuré une fiabilité maximale même en présence d’humidité et d’importantes fluctuations de température. Les deux modèles Snom assurent également une transmission de la voix cristalline et suppriment les bruits de fond, assurant une communication de première qualité même à proximité des machines les plus bruyantes.

Tous les nouveaux terminaux Snom ont également résolu de manière optimale les problèmes de réception et de couverture du signal rencontrés précédemment, en apportant des nouveautés qui ont été immédiatement accueillies avec enthousiasme par les utilisateurs, comme l’intégration de la fonctionnalité click-to-call, qui n’est plus prise en charge par la solution précédente, et l’affichage de l’état de présence des collègues en fonction de leur disponibilité respective. Enfin, l’optimisation de la communication interne a permis à Orogel d’améliorer ultérieurement son service client.

L’union fait la force



« Snom est notre marque de référence pour les terminaux IP depuis plus de 10 ans. Forts de notre connaissance approfondie du produit, nous renouvelons quotidiennement le choix de Snom comme solution idéale pour nos clients. Grâce à la capacité des téléphones IP Snom à s’adapter efficacement aux environnements de travail les plus disparates, l’installation de ces terminaux chez Orogel s’est révélée particulièrement pertinente, répondant et dépassant les attentes du client », déclare Dall’ Ara.

L’installation de plus de 100 cellules DECT et de 500 terminaux Snom, qui a duré huit mois au total, a été plutôt complexe. Onit Sistemi a conçu toute l’arborescence DECT des différents sites ; elle a ensuite tout intégré au nouveau PBX logiciel 3CX et a terminé l’installation des terminaux. Sur le chemin, les défis liés à la mise en place de l’infrastructure de cellules DECT selon le projet n’ont pas manqué. L’excellent support technique de Snom Italia est rapidement intervenu, permettant de surmonter rapidement tous les obstacles.

« L’assistance sans égale offerte par Snom a sans aucun doute fait la différence dans ce projet, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous renouvelons notre confiance en ce fabricant depuis plus de dix ans. Nous considérons l’installation des téléphones Snom chez Orogel comme l’un de nos plus grand succès », conclut Flavio Dall’ Ara.

Orogel

Un groupe coopératif italien, qui depuis les années soixante produit des fruits et légumes surgelés, frais et transformés, depuis toujours engagé dans la durabilité environnementale, la qualité de la production et l’associationnisme. Des graines de valeur, qui au fil des décennies sont devenues des plantes vigoureuses. Celles-là mêmes d’où naissent les produits et les initiatives Orogel.

Depuis plus de cinquante ans, le Groupe Orogel produit et commercialise des fruits et légumes surgelés et frais, avec une présence généralisée sur tout le territoire italien. Une histoire qui a commencé il y a longtemps, en 1967 à Cesena, avec seulement 11 producteurs qui ont décidé de fonder la première coopérative de fruits et légumes à partir de laquelle le Groupe a prie vie. Depuis, Orogel a parcouru un long chemin grâce à ses plus de 1 600 membres – qui cultivent chaque jour en Italie – et commercialisera plus de 143 mille tonnes de produits en 2021 pour un chiffre d’affaires de plus de 302 millions d’euros. Des chiffres importants, qui grandissent avec sa propension à la durabilité environnementale, au choix des terres agricoles les plus convoitées, et au développement technologique lié aux politiques écologiques.

Onit Sistemi

Synergie, collaboration, développement du potentiel.

Ce sont les pierres angulaires de Onit Sistemi, société de services informatiques née de l’union entre Daf.Net Srl et

la Business Unit systémique de l’onit.

Les deux réalités mettent à disposition leurs expériences respectives dans le but de rendre la technologie plus proche des personnes et de multiplier l’offre dédiée aux entreprises.

Un projet nouveau et ambitieux, qui souhaite s’éloigner de la tendance des packs de services TIC préemballés pour favoriser au contraire des solutions calibrées sur l’unicité du client. Onit Sistemi est plus que la somme des différentes parties. Une valeur ajoutée pour toutes les entreprises qui font appel à ses services.

Avec méthode et rigueur, Onit analyse en profondeur l’infrastructure existante, identifiant les opportunités et les problèmes. Cette première phase, très importante et indispensable, permet de construire un projet adapté à chaque besoin ou type de marché.

Onit aide les entreprises à être plus efficaces en les accompagnant dans leur parcours de transformation numérique et en concevant des solutions TIC sur mesure. Elle aide les gens à mieux travailler, en toute sécurité, et à être plus précis et performants dans toutes les activités de production.

Snom Technology

Fondée à Berlin en 1997, Snom s’est imposée comme un pionnier dans le domaine des terminaux professionnels et des solutions VoIP (Voice over IP), se transformant rapidement en une marque haut de gamme reconnue dans le monde entier pour ses solutions de téléphonie de pointe et ses technologies innovantes pour le lieu de travail intelligent dans les entreprises et l’industrie.

La stratégie de développement de produits de Snom est axée sur la satisfaction des besoins du marché et des besoins individuels des clients et partenaires de Snom dans le monde entier. Par conséquent, Snom répond à la nouvelle réalité caractérisée par une numérisation et une mobilité croissantes avec des technologies de pointe : les terminaux IP signés Snom s’adaptent facilement à tous les scénarios d’utilisation, qu’il s’agisse de bureaux ou de salles de conférence, de bureaux de design, de bâtiments de l’administration publique ou d’environnements exigeants tels que les usines de transformation ou les hôpitaux.

Snom possède des bureaux au Benelux, en France, en Angleterre, en Italie, en Russie, en Espagne et en Afrique du Sud. Depuis 2016, Snom fait partie du groupe VTech, le plus grand fabricant mondial de téléphones sans fil. Ici, Snom exerce un contrôle total sur l’ensemble du cycle de production des produits et solutions développés en Allemagne et distribués dans le monde entier grâce à un réseau de plus de 3 500 partenaires Snom certifiés. Ces derniers bénéficient d’un programme partenaire dédié, de services d’assistance à distance et sur site et d’une garantie de trois ans. Cela fait de Snom un partenaire convaincant pour tout type d’organisation.