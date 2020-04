Malgré la pandémie de Covid-19, Snom Technology reste optimiste quant à l’avenir et prévoit déjà plusieurs recrutements pour la période post-crise. Des postes sont ainsi à pourvoir dans l’ensemble des pays où le spécialiste des solutions IP professionnels est présent. Il recherche entre autres un Technical Account Manager pour la France.

Snom recrute par ailleurs des chefs de produit, des développeurs de logiciels et du personnel en administration des ventes, pour son siège à Berlin. « La pandémie ne nous permet certainement pas d’envisager l’avenir comme avant. Cependant, chez Snom, nous sommes fermement convaincus que ces temps difficiles se termineront dans un avenir proche, comme le montrent les évolutions actuelles en Asie. C’est pourquoi, nous avons décidé de rester dans la course, les premiers entretiens se faisant par téléphone, de toute façon. Et même si la prise de poste est un peu retardée, nous retrouverons le chemin de la croissance très prochainement », assure dans un communiqué Gernot Sagl, PDG de Snom Technology.