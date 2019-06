Skybox Security vient de nommer Alexis Bouchauveau au poste de directeur des ventes pour la France, la Belgique, le Luxembourg et l’Afrique du Nord, il remplace à ce poste Isabelle Eilam-Tedgui.

Disposant d’une expérience de presque 20 ans chez divers éditeurs de solutions de cybersécurité, il possède une solide expertise sur le secteur. Il aura pour objectif de développer l’empreinte commerciale de Skybox Security essentiellement sur le territoire français. Il se donne par ailleurs pour mission de renforcer, avec l’équipe de distribution, les relations avec les partenaires. Il reporte directement à Karl Buffin, directeur des ventes Europe du Sud.

Skybox Security a connu une croissance significative au cours des quatre dernières années, annonçant en février dernier un bond de 62% du chiffre d’affaires sur un an. Aujourd’hui, plus de 50 % du chiffre d’affaires de Skybox provient d’activités récurrentes.

« Face à la complexité des environnements IT, les entreprises ont besoin de solutions qui leur permettent de simplifier la gestion des cyber-risques en offrant une visibilité totale de leurs réseaux, en intégrant le contexte et le paysage des menaces, et en automatisant les processus de sécurité », commente dans un communiqué Alexis Bouchauveau. « Face à ce constat, je suis très confiant dans notre développement sur la zone géographique qui m’a été confiée car nous offrons une réponse appropriée aux enjeux de visibilité et de maitrise des équipements de sécurité pour toutes les entreprises. »

Avant de rejoindre Skybox Security, Alexis Bouchauveau a notamment occupé les postes de Senior Security Sales Specialist chez Akamai Technologies, Territory Account Manager chez FireEye, Entreprise Sales Director chez Kaspersky Lab et Account Manager chez Sophos.