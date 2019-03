L’opérateur Cloud annonce le rachat de Gen-Ip, une jeune entreprise de 11 personnes installée à Rennes spécialisée dans les solutions d’accueil vocal et de centre de contacts dans le Cloud. L’offre de Gen-IP permet aux entreprises de structurer et personnaliser un accueil téléphonique et des centres d’appels pour des missions de services clients, support techniques, prises de rendez-vous, réservations, etc. Elle propose des fonctionnalités de couplage téléphonie-informatique, d’enregistrement, de remontée de fiches, de gestion de files ou encore de supervision et s’intègre facilement avec tout type de CRM. Actuellement utilisée par 400 clients, l’offre Gen-IP va être mise à la disposition des 750 partenaires de Sewan.