ServiceNow acquiert Era Software, une entreprise qui se positionne en tant qu’alternative à ElasticSearch pour l’observabilité des données en temps réel et à grande échelle, la gestion des logs et la cybersécurité. On sait que des synergies entre Era et Lightstep – achetée en 2021 – sont anticipées. On ne connait cependant pas les termes financiers de la transaction.

Fondée en 2019, la start-up Era Software est implantée à Seattle, dans l’État de Washington, et compte actuellement 47 employé·e·s selon LinkedIn. Elle a levé 15,25 millions de dollars en 2021 via Playground Global, soit près de 22 millions de dollars en tout depuis sa création.

Il est prévu que les solutions combinées d’Era et Lightstep accélèrent « le cheminement de ServiceNow vers la télémétrie unifiée (journaux, métriques, traces) », selon un communiqué au sujet de la transaction.

ServiceNow rappelle s’être étendue bien au-delà du marché ITSM ces dernières années, en mettant l’accent sur l’automatisation des flux de travail dans les domaines de la finance, des RH, du SecOps et d’autres départements opérationnels.

Et Ben Sigelman, directeur général de l’unité commerciale Lightstep de ServiceNow, d’ajouter que « la transformation numérique réussit ou échoue en fonction de l’observabilité unifiée. Ensemble, ServiceNow et Era Software vont apporter une expérience d’observabilité unifiée et transparente au sein d’une solution unique, conçue pour évoluer. »

Quant au directeur général et cofondateur d’Era Software, Todd Persen, il estime avoir toujours pensé que l’observabilité devait s’étendre à toute l’entreprise. « Nous sommes ravis de rejoindre ServiceNow tandis que nous poursuivons la construction d’un modèle d’observabilité centré sur le client qui peut aider à transformer la façon dont les gens travaillent », affirme-t-il.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2022.