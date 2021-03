ServiceNow va acquérir Intellibot, un développeur de solutions d’automatisation des processus robotiques (RPA) basé à Hyderabad en Inde. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées. ServiceNow a l’intention d’intégrer les capacités d’Intellibot de manière native dans la plateforme Now pour en étendre les capacités de workflows dédiées à l’automatisation des tâches les plus répétitives des collaborateurs

« ServiceNow est la plateforme des plateformes pour la révolution des flux de travail, offrant de puissantes capacités d’automatisation de bout en bout qui permettent aux clients de rationaliser les décisions commerciales et de débloquer de nouveaux niveaux de productivité », explique dans un communiqué Josh Kahn, vice-président et directeur des produits Creator Workflow chez ServiceNow. « Nos clients représentent près de 80% du classement Fortune 500, et la grande majorité d’entre eux essaie de piloter l’automatisation à travers un mélange d’applications anciennes et modernes. Avec Intellibot, nous étendrons la capacité de ServiceNow à aider les clients à connecter les différents systèmes afin qu’ils puissent facilement automatiser les flux de travail et augmenter la productivité. »

ServiceNow propose depuis peu la version Quebec de sa plateforme, dotée de nouvelles fonctionnalités qui aident les clients à développer des workflows, capables de s’adapter aux conditions économiques changeantes d’aujourd’hui et à un environnement commercial en évolution rapide. Intellibot complètera ces capacités, en étendant les intégrations d’intelligence artificielle et de machine learning, de développement low code, de process mining, d’automatisation de processus, de chatbot et d’agent virtuel.

Cette acquisition soutient également l’engagement de ServiceNow sur le marché indien, l’un des marchés à la croissance la plus rapide de la société. Celle-ci prévoit d’y développer deux nouveaux datacenters d’ici le premier trimestre 2022, afin notamment de répondre aux exigences locales de résidence des données et de soutenir sa croissance. L’Inde héberge son deuxième plus grand centre de recherche et développement et constitue pour elle un fort vivier de talents. ServiceNow prévoit d’ailleurs de doubler son personnel dans le pays au cours des trois prochaines années.