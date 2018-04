Sentryo accumule les succès. Après avoir été élue l’été dernier Entreprise de cybersécurité de l’année à Montréal, puis avoir décroché le Pass French Tech, un programme national d’accompagnement à destination des entreprises en hypercroissance, pépites de la French Tech, le spécialiste français de la sécurisation des systèmes industriels a conclu un accord de distribution mondial avec Siemens. Au travers de cet accord, le fabricant allemand proposera Sentryo ICS CyberVision, la solution d’“Asset Management & Anomaly Detection” pour les réseaux industriels (SCADA/ICS), à ses clients au travers de son portefeuille de produits et services. La solution Sentryo s’intègre avec les Siemens IPC (Industrial PC) pour garantir l’intégrité des réseaux industriels et les protéger des comportements malveillants.

« La Cybersécurité est un enjeu stratégique pour Siemens. La capacité de découverte des composants sur les réseaux industriels et la détection d’anomalies sont des dimensions clés dans une stratégie de cybersécurité pour le monde des “Operational Technologies” (OT). En collaborant avec Sentryo nous complétons notre portefeuille de produits et services avec une solution innovante et facile à mettre en œuvre, réellement conçue pour le monde industrie », explique dans un communiqué Thomas Moser, CEO de Siemens Industry Customer Services.

« Nous sommes fiers d’accueillir Siemens comme nouveau partenaire de Sentryo. Que Siemens, leader mondial du secteur, nous accorde sa confiance et valide notre approche et notre technologie va considérablement augmenter notre visibilité sur le marché », se félicite de son côté Thierry Rouquet président de Sentryo. « Nous investissons massivement dans l’intelligence artificielle et la visualisation de données pour faire de notre solution un outil intuitif au service des professionnels du contrôle industriel, c’est pour nous un avantage compétitif majeur. »

ICS CyberVision de Sentryo est une plateforme de surveillance réseau qui détecte les intrusions et autres anomalies dans les systèmes industriels et assure la cybersécurité du système de contrôle. La solution est composée de capteurs et d’un logiciel central de visualisation et d’analyse de données. ICS CyberVision est déployée dans les secteurs de l’énergie, du manufacturing ou encore des transports. Basée à Lyon, Sentryo possède des bureaux et des partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie.