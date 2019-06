Cisco va acquérir le Français Sentryo. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées dans le billet publié sur le blog de l’entreprise par Rob Salvagno, vice-président Corporate Development and Cisco Investments. La clôture de cette acquisition est prévue pour le 26 octobre au plus tard.

« L’internet des Objets (IoT) revêt un potentiel immense pour permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité, d’avoir accès à une intelligence élevée et de générer de nouvelles opportunités de croissance. Et pourtant, les organisations peinent à déployer les projets IoT. Elles ne parviennent pas à atteindre la phase de production à grande échelle et peinent à gérer et sécuriser une infrastructure en pleine expansion », explique le responsable. « Pour permettre à nos clients de relever ce défi, j’ai le plaisir d’annoncer l’intention de Cisco d’acquérir Sentryo, une entreprise basée à Lyon, qui fournit des solutions de visibilité et de sécurité pour les réseaux de systèmes de contrôle industriels (ICS). »

Selon lui, en combinant le réseau basé sur l’intention de Cisco et l’expertise de Sentryo, les clients peuvent capturer les bénéfices IoT, gérer leurs réseaux et équipements de façon évolutive, faire collaborer les responsables OT et IT, et mieux protéger leurs équipements et données. « Avec l’expertise de Sentryo, Cisco peut offrir aux ingénieurs des systèmes de contrôle industriel une visibilité accrue sur les équipements pour optimiser, détecter les anomalies et sécuriser leurs réseaux », conclut Rob Salvagno. Les deux entreprises ont déjà eu l’opportunité de travailler ensemble. Le capteur de Sentryo et l’équipement de réseau industriel de l’Américain sont ainsi associés dans l’environnement applicatif Cisco IOx.

Basé à Lyon, Sentryo possède des bureaux et des partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie. L’an dernier, la société a conclu un accord de distribution mondial avec Siemens, le fabricant allemand proposant Sentryo ICS CyberVision, la solution d’Asset Management & Anomaly Detection pour les réseaux industriels (SCADA/ICS), à ses clients au travers de son portefeuille de produits et services.

Toujours l’an dernier, Gartner avait identifié Sentryo comme société à suivre sur le marché de la sécurité de l’IoT Industriel et des réseaux OT. Dans la foulée, l’entreprise lyonnaise avait été proclamée pépite française et rejoint les lauréats de la French Tech. Son co-fondateur et directeur général, Laurent Haussermann, est par ailleurs référent thématique IoT pour Lyon French Tech. Sentryo avait été élue en 2017 Entreprise de cybersécurité de l’année à Montréal.