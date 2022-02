2021 a été une année record pour le financement de l’industrie de la cybersécurité. Le cabinet Momentum, qui analyse les transactions stratégiques portant sur plus de 3 500 sociétés de cybersécurité à travers le monde, annonce dans son dernier rapport annuel que le volume des fusions et acquisitions a atteint 77,5 milliards de dollars et que les fonds de capital-risque et capital-investissement ont investi 29,3 milliards de dollars dans les entreprises du secteur.

Les fusions-acquisitions ont atteint un niveau inédit avec 286 opérations réalisées en 2021 contre 178 en 2020. Le volume global des transactions a bondi de 60,7% d’une année sur l’autre. 14 opérations ont dépassé le milliard de dollars. Les 5 les plus importantes ont été l’acquisition de McAfee par Advent International (14 Mds $), de Proofpoint par ThomaBravo (12,3 Mds $), d’Avast par NortonLifeLock (8 Mds $), d’auth0 par Okta (6,4 Mds $) et de Mimecast par Permira (5,5 Mds $).

Les opérations de financement et levées de fonds ne sont pas en reste avec 1 042 transactions répertoriées en 2021 contre 728 un an plus tôt. Le montant global des financements est passé d’une année sur l’autre de 12,4 à 29,3 milliards de dollars, soit une hausse de 136%. Il s’agit là encore d’un niveau record. Les principaux bénéficiaires ont été RSA (2 Mds $), Lacework (1,3 Md $), Snyk (605 M$), Orca (550 M$) et Transmit (543 M$). Autre traduction concrète de cet afflux de capitaux, la cybersécurité comptait 30 licornes en 2021 contre 6 un an plus tôt.

D’autres entreprises ont préféré faire appel au marché et entrer en bourse. Momentum comptabilise 5 IPO d’entreprises de cybersécurité (KnowBe4, DarkTrace, SentinelOne, Riskified et Forgerock), avec une moyenne de 444 M$ par introduction.

Les priorités d’investissement ont différé selon le type d’opérations. Pour les fusions-acquisitions, le plus grand nombre de transactions a concerné le conseil en sécurité (50), les services managés (48), le risque & conformité (28). Cette dernière catégorie est aussi celle qui a attiré le plus de financement avec 170 transactions, devant la sécurité des données (134) et la gestion des identités et des accès (111).

Pour 2022, Momentum voit de nouvelles tendances prendre forme comme la relation émergente entre la sécurité, la crypto-monnaie et la blockchain, les services de détection et réponse gérés ou encore la sécurité des systèmes industriels (ICS et OT). Elles pourraient à leur tour aiguiser l’appétit des investisseurs.