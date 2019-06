Le nombre de périphériques connectés à Internet, y compris les machines, les capteurs et les caméras constituant l’Internet des objets (IoT), continue de croître à un rythme soutenu. Selon IDC, il y aura 41,6 milliards d’objets connectés générant 79,4 zettaoctets de données en 2025.

À mesure que le nombre de périphériques IoT connectés augmente, le volume de données générée par ces périphériques augmente également constate le cabinet d’analyse. Selon lui, la quantité de données générée par ces appareils IoT connectés connaîtra un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 28,7% sur la période de prévision 2018-2025. La plupart des données proviendront des applications de vidéosurveillance, mais d’autres domaines tels que les industries et le médical généreront de plus en plus de données avec le temps.

« Au fur et à mesure que le marché évolue, l’IoT devient de plus en plus le tissu permettant l’échange d’informations provenant d’objets, de personnes et de processus. Les données deviennent le dénominateur commun: elles sont capturées, traitées et utilisées des extrémités les plus proches et les plus éloignées du réseau pour créer de la valeur pour les industries, les gouvernements et les citoyens », explique dans un communiqué Carrie MacGillivray, vice-présidente du groupe IoT, 5G et Mobility chez IDC. « Comprendre la quantité de données créée à partir de la multitude de périphériques connectés permet aux organisations et aux fournisseurs de concevoir des solutions pouvant évoluer dans ce marché de l’IoT piloté par les données en pleine accélération. »

« L’humanité est à la recherche de la numérisation du monde et une DataSphere en pleine croissance en est le résultat. Le monde qui nous entoure devient de plus en plus » sensorisé « , apportant de nouveaux niveaux d’intelligence et d’ordre à des environnements personnels et apparemment aléatoires. L’internet et les objets intelligents font partie intégrante de ce processus », affirme de son côté David Reinsel, vice-président directeur Global DataSphere chez IDC . « Cependant, chaque nouvelle connexion implique la responsabilité de naviguer et de gérer les nouvelles vulnérabilités en matière de sécurité et de respect de la vie privée. Les entreprises doivent faire face aux risques liés aux données à mesure qu’elles progressent vers de nouveaux niveaux d’efficacité et d’expérience client. »

Bien que les équipements industriels et les automobiles offriront le plus d’opportunités au marché avec un TCAC de 60%, IDC s’attend à une forte adoption des appareils domestiques (notamment dans les maisons intelligentes) et des wearables. A long terme, en raison de préoccupations liées à la sécurité publique, de la réduction des coûts des caméras et aux nouvelles possibilités de bande passante disponibles (notamment le déploiement de réseaux 5G offrant une faible latence, une couverture dense et une bande passante élevée), la vidéosurveillance se développera rapidement. Les drones, bien qu’ils soient encore au début de leur adoption aujourd’hui, permettront d’accéder à des endroits éloignés ou difficiles à atteindre et seront également un moteur important de la création de données.