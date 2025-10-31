L’ESN de Rungis rachète les activités IT de Bugbusters Group, une ESN toulousaine spécialisée dans le déploiement terrain et le geste de proximité. Objectif : consolider les capacités de déploiement terrain et d’intervention de Securinfor pour assurer le support IT et la sécurisation d’entreprises multi-sites.

L’équipe IT de Bugbusters rejoint l’acquéreur et va constituer un nouveau pôle baptisé « Déploiement et Assistance Technique » au sein de Securinfor qui revendique désormais 2.000 technicien·ne·s en France.

« Dans un secteur en mutation rapide – porté par l’IA, le cloud, la cybersécurité et l’industrialisation des opérations IT – les entreprises attendent des partenaires agiles, fiables et capables d’intervenir partout en France avec la même qualité de service », déclare Olivier Paulus-Lemoine, PDG de Securinfor, dans un communiqué. « Cette intégration s’inscrit pleinement dans la modernisation engagée depuis 2023 et nous donne de nouveaux leviers pour accompagner durablement la performance IT des grandes entreprises et ETI ».

La transaction est soutenue par les actionnaires de Securinfor : Paluel-Marmont Capital (actionnaire majoritaire), Bpifrance et Rives Croissance.