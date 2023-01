Le pure player toulousain du geste de proximité annonce qu’il rentre en négociation exclusive avec Constel Connect, un spécialiste des services de déploiement de solutions IT et télécoms, en vue de prendre une participation majoritaire à son capital. La transaction devrait être finalisée d’ici à fin mars. Il est convenu que son président-fondateur, Eric Lefresne, reste en tant que directeur services et logistique de Bugbusters pour au moins 3 ans.

Société réalisant 3,5 M€ de chiffre d’affaires, Constel Connect compte 30 personnes réparties sur quatre sites : Clermont-Ferrand (63), Limonest (69), Limas (69) et Dijon (21). Elle a pour principaux clients HP et Orange Business Services pour qui elle fournit des prestations de déploiement et d’installation. Constel Connect dispose également d’une expertise en configuration de matériel, logistique et rétro logistique via son centre de mastérisation et d’intégration (100.000 matériels préparés et mastérisés en 2022).

Société d’une centaine de personnes ayant réalisé 13 M€ de chiffre d’affaires en 2022, Bugbusters cherche à compléter son maillage territorial. Constel lui offre l’opportunité de s’implanter via des agences physiques en Rhône-Alpes où elle n’était présente que via des techniciens itinérants. De nouvelles ressources qui vont lui permettre de renforcer son attractivité auprès des clients, très friands de services de proximité. Bugbusters est également très intéressé par le centre de mastérisation de Constel, qui va lui permettre de proposer des services logistiques à valeur ajoutée qu’il devait acheter jusqu’à présent.

Née en 2005 et spécialisé au départ dans l’assistance informatique, BugBusters s’est diversifié dans le domaine de l’énergie au cours des années 2010 sous la bannière OneField. Jusqu’au rachat en février 2020 par Loïc Péquignot, son actuel président (photo), du périmètre historique de la société pour la recentrer sur l’accompagnement des grands comptes dans leurs gestes de proximité IT et télécom (services de déploiement mais aussi formation, maintien en condition opérationnelle, etc.).

Une stratégie gagnante. Parti d’une structure déficitaire pesant 9 M€ de chiffre d’affaires en 2020, Loïc Péquignot est parvenu en deux ans à relancer la croissance (+40%) et à revenir à une exploitation profitable. Suffisamment profitable pour se lancer dans un cycle de croissance externe financé sur fonds propres.

Sur l’année en cours, Loïc Péquignot espère, après avoir mené à bien cette première opération, en signer une seconde. De quoi atteindre les 20 M€ de facturations en année pleine.