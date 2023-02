La société de cybersécurité Secureworks va supprimer 9% de ses effectifs, au lendemain de l’annonce d’une série de licenciements initiée par Dell Technologies, son propriétaire majoritaire. Dell a annoncé 6.650 licenciements, soit environ 5% de son personnel.

Secureworks n’a pas divulgué le nombre total de personnes touchées par les suppressions d’emploi dans le document déposé auprès de la SEC mais on sait que la société regroupait 2.351 employé·e·s au 28 janvier 2022.

Secureworks a déclaré dans le document déposé auprès de la SEC qu’il procédait à ces licenciements dans le cadre d’un « alignement plus étroit de ses investissements sur ses priorités stratégiques ». Ces dernières années, l’entreprise s’est concentrée sur la détection et la réponse étendues (XDR).

La société a atteint les 222 millions de dollars de revenus annuels récurrents, soit une augmentation de 80% par rapport à l’année précédente, à la fin du mois d’octobre, pour sa plateforme Taegis, qui comprend le XDR ainsi que la détection et la réponse aux vulnérabilités (VDR).

Dans le cadre de son nouveau plan financier, Secureworks « a l’intention de rééquilibrer ses investissements pour s’aligner sur les priorités stratégiques et les opportunités de croissance de l’entreprise, telles que les solutions Taegis à plus forte valeur ajoutée et à plus forte marge, ainsi que d’autres priorités, afin d’équilibrer la croissance continue et l’amélioration des marges d’exploitation à long terme », déclare l’entreprise dans le document déposé auprès de la SEC.