L’expert rennais en cybersécurité des systèmes électroniques Secure-IC rachète un spécialiste belge des solutions de sécurité embarquée : Silex Insight.

Silex Insight développe des blocs IP depuis plus de 30 ans pour assurer de la sécurité embarquée : des moteurs de chiffrement, des accélérateurs de protocoles Evolutives et un ensemble modulaire de blocs d’IP eSecure connectés et équipements embarqués. L’entreprise belge emploie une centaine de personnes pour un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros. Il est prévu que ses opérations restent en place et soient développées.

Fondée en 2010 à Cesson-Sévigné, la société acquéreuse Secure-IC propose des services de sécurité intégrée (iSSP) au marché des semi-conducteurs pour leur intégration dans les smartphones, ordinateurs portables, serveurs, automobiles, compteurs connectés, etc. L’entreprise emploie près de 130 personnes. Avec cette acqusition, Secure-IC entend apporter une réponse aux exigences de conformité attendues des équipementiers.

« Cette combinaison des savoir-faire de Secure-IC et de Silex Insight marque le début d’une nouvelle ère pour les solutions de sécurité embarquées, créant un leader mondial, prêt à établir les normes pour répondre aux défis actuels et futurs, tels que la révolution de la cryptographie post-quantique », se réjouit Hassan Triqui, le PDG de Secure-IC, dans un communiqué.

En janvier dernier, Secure-IC effectuait un tour de table de 20 millions d’euros pour lancer des recrutements et mener des opérations de croissance externe. On sait que l’entreprise de Cesson-Sévigné dispose d’un bureau parisien et de filiales à San Francisco, Shanghai, Singapour et Tokyo.

Le montant du rachat de Silex Insight n’a pas été divulgué.