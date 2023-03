Sarah Jacquier Pelissier succède à Monique Liebert-Champagne en tant que nouvelle membre du collège de l’Arcep, l’autorité française de régulation des télécoms.

Pour mémoire, le collège de l’Arcep comprend sept membres : sa présidente Laure de La Raudière, Serge Abiteboul, Maya Bacache, Joëlle Cottenye, Emmanuel Gabla, François Lions et Sarah Jacquier Pelissier.

« Trois d’entre eux, parmi lesquels sa présidente, sont désignés par le Président de la République », détaille un communiqué. « Les quatre autres sont respectivement désignés par le président de l’Assemblée Nationale et le président du Sénat ». Tous les membres sont nommés pour une durée de six ans irrévocable et non renouvelable.

Sarah Jacquier Pelissier a débuté sa carrière en 2001 en tant qu’avocate au sein du cabinet Baker & McKenzie. Elle a ensuite rejoint les départements télécommunications et nouvelles technologies du cabinet Hogan Lovells. En 2010, elle est a été nommée directrice juridique de l’Hadopi. Puis elle a intégré la commission européenne en 2014 en tant qu’experte détachée au sein de l’unité « droit d’auteur » de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies. Depuis 2018, elle est conseillère sur le droit des plateformes et du numérique auprès du chef du service des affaires juridiques et internationales du secrétariat général du ministère de la culture. Elle est également membre de la commission de contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) depuis deux ans.

Sarah Jacquier Pelissier est diplômée d’un master de gestion des télécommunications et nouveaux médias de l’Université Paris Dauphine et d’un doctorat en droit de l’université Paris-Panthéon-Assas.