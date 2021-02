SAP a fait l’acquisition d’AppGyver Oy, un éditeur finlandais de plateformes de développement no-code qui permettent aux utilisateurs sans compétences de codage de créer des applications pour des usages web et mobile. Les conditions financières de cette opération ne sont pas précisées.

Les solutions d’AppGyver seront intégrées à la SAP Business Technology Platform. Elles élargiront l’offre de l’éditeur allemand dans le domaine de l’intelligence des business process et viendront compléter son offre low-code fournie par le partenaire Mendix Tech, filiale de Siemens.

« AppGyver nous aide à étendre nos capacités no-code et à établir une offre complète dans ce domaine », explique dans un communiqué Michael Weingartner, président de SAP Business Technology Platform Core. « À l’avenir, nous pouvons proposer une gamme complète d’outils de développement d’applications simples et intégrés qui permettent aux clients, aux partenaires et à nos propres équipes d’améliorer l’automatisation des processus et de renforcer l’expérience utilisateur des applications SAP. En ajoutant les solutions d’AppGyver à nos propres capacités no-code, nous facilitons la création de workflows, de formulaires, l’automatisation des processus robotisés et la gestion des cas légers. »

Cette acquisition élargit la nouvelle offre de SAP, RISE with SAP, dont la SAP Business Technology Platform est un élément clé.

Les applications gratuites d’AppGyver, créées et déployées ou en cours de développement resteront disponibles assure sur le site de l’entreprise, son CEO et co-fondateur Marko Lehtimaki, qui exhorte son écosystème de développeurs à poursuivre l’aventure. « Ensemble, faisons du no-code le nouveau standard ! », conclut-il.