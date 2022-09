Le conseil d’administration de l’ESN franco-belge nomme Samira Draoua en tant que directrice générale en France. Elle aura pour mission de piloter la stratégie d’Econocom en termes d’équipements, de services et de financement dans l’Hexagone. Son parcours dans le groupe a commencé en 2012 en tant que chargée de clientèle, puis au poste de directrice du développement international, avant de devenir directrice générale de l’activité Technology Management and Financing (TMF) du groupe ainsi que présidente de la filiale Abeilles International en 2020.

Le président d’Econocom, Jean-Louis Bouchard, résume sa décennie de contribution en ces mots : « En 10 ans passés dans notre groupe, Samira a renforcé notre activité aux Etats-Unis, a créé une joint-venture avec Atos, et géré l’acquisition et la structuration de la société « Les Abeilles International » ainsi que le rachat de SOFI Groupe qui nous installe sur le marché du reconditionnement de mobiles et matériels IT ». Le communiqué de presse souligne la dimension stratégique de cette nouvelle prise de poste : « La France représente plus de 50% du chiffre d’affaires du Groupe, soit 1,5 milliard d’euros et plus de 60% des effectifs soit près de 6.200 collaborateurs ».

Avant de rejoindre Econocom, Samira Draoua était directrice des ventes France de Cisco Capital depuis 2007. Sa vie professionnelle a débuté en tant que responsable des ventes chez Canon en 1996. Diplômée en commerce et management international de l’Insead ainsi que de l’école de commerce des Arts et Métiers, elle détient également un master en finance de l’université Paris Dauphine-PSL.