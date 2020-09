C’est une nouvelle plutôt surprenante qui est tombée vendredi soir après la clôture de la bourse : Econocom va racheter les Abeilles, les mythiques remorqueurs de haute mer du groupe Bourbon (placé en redressement judiciaire), pour un montant qui n’est pas dévoilé. Basés à Brest (Abeille Bourbon), Cherbourg (Abeille Liberté), Abeille Languedoc (Boulogne-sur-Me et Abeille Flandre (Toulon) sont des RIAS (remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage). Affrétés par l’Etat, ils interviennent à la demande de la préfecture maritime dans laquelle ils sont basés. L’une de leurs interventions les plus célèbres concerne l’Erika, auquel l’Abeille Flandre (photo), alors basé à Brest et positionné en baie du Stiff, avait tenté de porter secours en décembre 1999 à la demande du CROSS Étel (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage d’Étel). Malgré les tentatives « héroïques » de l’équipage du remorqueur, le bloc arrière du tanker maltais (brisé en deux par la tempête) avait sombré au large de Penmarc’h, libérant des milliers de tonnes de déchets pétroliers, souillant plus de 400 kilomètres des littoraux breton et vendéen.

« Les Abeilles, c’est une société à l’identité forte dont l’expertise en matière de protection du littoral est reconnue d’un vaste public. En gérant des sauvetages majeurs de navires en détresse, Les Abeilles ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de Bourbon. Avec Econocom, la société rejoindrait un acteur solide et réputé, qui a l’envergure nécessaire pour assurer son développement futur, notamment en ce qui concerne le projet stratégique de renouvellement de sa flotte », indique dans un communiqué repris par Boursier.com Gaël Bodénès, président de Bourbon Maritime.

Selon ce document, Econocom participe déjà au financement de navires, au premier rang desquels ceux de la société Les Abeilles. Le groupe de Jean-Louis Bouchard souhaite par ailleurs se positionner davantage comme acteur de la digitalisation maritime. L’accord prévoit que Bourbon fournira à Econocom des prestations d’assistance commerciale et technique.