Salesforce vole de record en record. Le géant du CRM a bouclé son dernier trimestre 2022 sur un chiffre d’affaires de 7,33 milliards de dollars, en hausse de 26 % d’une année à l’autre et de 27 % en devises constantes. Sur l’ensemble de l’exercice, son chiffre d’affaires atteint 26,49 milliards de dollars, en hausse de 25 % d’une année à l’autre et de 24 % à taux de change constant.

« Nous avons enregistré un autre trimestre et une année de résultats financiers phénoménaux », s’est félicité son PDG Marc Benioff. Des résultats qui selon lui maintiennent Salesforce dans le top 5 des éditeurs à la croissance la plus rapide de tous les temps.

Au quatrième trimestre, les revenus provenant des abonnements et du support s’élèvent à 6,83 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % en glissement annuel. Les services professionnels et autres revenus bondissent de 46% à 500 millions de dollars. La marge d’exploitation GAAP est négative de 2,4 %. La marge d’exploitation non-GAAP est de 15%. La perte diluée par action est de 0,03 dollar en termes GAAP et le bénéfice dilué par action de 1,48 dollar en termes non-GAAP.

Sur l’ensemble de l’exercice, les revenus provenant des abonnements et du support s’élèvent à 24,66 milliards de dollars, soit une augmentation de 23 % en glissement annuel. Les services professionnels et autres revenus bondissent de 44% à 1,84 milliard de dollars. La marge d’exploitation GAAP est de 2,1 %. La marge d’exploitation non-GAAP est de 18,7%. La perte diluée par action est de 0,03 dollar en termes GAAP et le bénéfice dilué par action de 1,48 dollar en termes non-GAAP.

« Je suis particulièrement satisfaite de l’accent que nous mettons sur la discipline et la croissance rentable, qui ont généré des niveaux records de revenus, de marges et de flux de trésorerie », a déclaré la directrice financière Amy Weaver.

Elle a précisé lors de la réunion avec les analystes que l’intégration du concepteur de plateformes collaboratives Slack, racheté en 2021 pour près de 28 milliards de dollars, se déroulait encore mieux qu’espéré. Son activité a été intégrée sur les deux derniers trimestres de l’exercice et a contribué à hauteur de 592 millions d’euros aux revenus de l’exercice 2022.

Cette dynamique rend Salesforce confiant pour l’exercice qui débute. « Alors que nous continuons de constater une demande énorme de la part des clients, nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2023 avec une fourchette haute de 32,1 milliards de dollars, avec une marge d’exploitation non Gaap de 20 % et une croissance des flux de trésorerie d’exploitation de 22 % d’une année à l’autre », a déclaré Marc Benioff.