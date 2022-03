Après 3 années de pause, Salesforce renoue avec sa tradition d’un grand événement annuel en France. L’édition 2022 aura lieu le mercredi 30 mars prochain, au Grand Palais Éphémère de Paris, en bordure du Champ-de-Mars. Les clients, prospects et partenaires du géant mondial du CRM sont conviés à une journée d’échanges sur les dernières grandes tendances de la relation client.

Le programme est construit autour de plusieurs conférences plénières qui aborderont les enjeux de la transformation digitale, les tendances BtoC et BtoB, ou encore les défis des entreprises en hypercroissance. L’éditeur dévoilera ses dernières innovations au travers d’ateliers et démonstrations produits. Tandis que des entreprises comme Accor, CMA CGM et Ankorstore partageront leurs témoignages autour du succès client. Un espace de networking est également prévu pour échanger entre pairs.

La dernière édition, organisée en juin 2019 au parc des expos de la porte de Versailles, avait rassemblé 14 000 personnes. La jauge du Grand Palais Éphémère est limitée à 9000 personnes mais le nombre de places pourrait être plus limité en raison des mesures sanitaires. Mieux vaut donc ne pas trop tarder pour effectuer son inscription.