Salesforce a noué un partenariat avec Docker autour de la technologie d’intégration MuleSoft que le leader du CRM a acquise plus tôt cette année. Dans le cadre de cette nouvelle relation, Salesforce Ventures a investi une somme non divulguée dans le spécialiste des conteneurs. « Salesforce Ventures a investi dans Docker, renforçant encore la capacité de la société à aider les entreprises à accélérer la transformation numérique et la migration vers le cloud en modernisant les applications existantes et en favorisant l’innovation des développeurs dans de nouvelles applications. Cet investissement crée également un meilleur alignement entre MuleSoft et Docker, permettant aux deux sociétés de mieux servir leurs clients communs », précise un communiqué commun.

Les deux sociétés vont collaborer pour intégrer Docker Enterprise et la plateforme Anypoint de MuleSoft afin de relier de manière transparente les applications développées en interne, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, avec celles de fournisseurs de logiciels en tant que service, tels que Salesforce.

Concrètement, les applications dotées d’API, une fois « modernisées » avec Docker Enterprise, pourront immédiatement se connecter au réseau d’applications du client construit avec MuleSoft, afin de favoriser la réutilisation et la collaboration, tout en sécurisant et en gérant les applications via Anypoint Platform. Pour les applications sans API, MuleSoft et Docker fourniront un ensemble de ressources (outils d’automatisation, plans directeurs et packs de démarrage) aux clients et aux partenaires afin de faciliter la conteneurisation de ces applications. De leur côté, es nouvelles applications créées dans Docker seront automatiquement sécurisées, accessibles et découvrables depuis Anypoint Platform.

« La mission de MuleSoft est d’aider les entreprises à changer et à innover plus rapidement en facilitant la connexion aux applications, aux données et aux appareils du monde entier », explique dans le document Greg Schott, CEO de MuleSoft. « En nous associant à Docker, nous aidons nos clients à tirer le meilleur parti de leurs investissements d’infrastructure existants et à tirer parti des nouvelles technologies dans un réseau d’applications pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise. » « En nous associant à MuleSoft, nos clients communs auront désormais accès aux données de n’importe quel système, ce qui leur permettra d’utiliser Docker Enterprise pour créer un large éventail d’applications innovantes qui les aideront à mieux comprendre et à servir leurs client », affirme de son côté le CEO de Docker, Steve Singh.

Salesforce et Docker se coordonneront également pour la mise sur le marché, y compris par le biais d’un engagement conjoint avec leurs réseaux de partenaires. Cela commence par le support des intégrateurs de systèmes mondiaux qui proposent actuellement à leurs clients les deux technologies, a expliqué à CRN, Betty Junod, vice-présidente en charge du marketing produit et des partenaires chez Docker. « Non seulement nos commerciaux travaillent ensemble, mais nous commençons également à travailler avec nos écosystèmes communs pour implémenter et conseiller les clients afin que ces solutions soient opérationnelles plus rapidement », a-t-elle précisé.