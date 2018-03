A peine quelques jours après être entré en bourse (c’était le 17 mars), MuleSoft est racheté par Salesforce. L’information dévoilée par Reuters est confirmée par les principaux intéressés. Le géant du CRM va verser 36 dollars en numéraire et 0,0711 action Salesforce, soit un total de 44,89 dollars par titre MuleSoft, ce qui valorise l’entreprise à environ 6,5 milliards de dollars, dette comprise. Cela représente une prime de 36% par rapport au cours de clôture de MuleSoft au 19 mars et un très joli bonus pour ceux qui ont souscrit des titres lors de l’IPO, le prix d’introduction au Nasdaq étant de 17 dollars.

Salesforce paye donc le prix fort pour s’offrir le spécialiste des API et des connecteurs. « Chaque transformation numérique débute et se termine au niveau du client », commente dans un communiqué Marc Benioff. « Ensemble, Salesforce et MuleSoft vont permettre aux clients de connecter toutes les informations de l’entreprise à travers tous les clouds publics et privés et toutes les sources de données, de manière radicalement innovante. »

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2019 de Salesforce qui se termine le 31 juillet.

MuleSoft a été créé à San Francisco en 2006 par Dave Rosenberg et le Britannique Ross Mason, actuellement vice-président et responsable de la stratégie produit de la société. Celle-ci revendique plus de 1.200 clients dans 60 pays parmi lesquels Airbus, Audi, Unilever, VMware, Cisco, Accenture, Tesla, Netflix, Coca-Cola sans oublier Salesforce lui-même.

Salesforce Ventures, le véhicule financier du groupe, avait investi 128 millions de dollars dans MuleSoft en 2015.