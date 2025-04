Revivez notre Grande Émission du Jour 3 du Forum InCyber 2025, dédiée aux opportunités offertes par les startups cybersécurité et à la gestion des talents – des enjeux cruciaux pour le channel IT.

La 17ème édition du Forum InCyber s’est achevée par une journée particulièrement pertinente pour les distributeurs et partenaires IT, abordant deux piliers essentiels de leur développement commercial : l’intégration de solutions innovantes et l’acquisition de compétences techniques rares.

Startups cyber : des opportunités d’affaires différenciantes pour le channel

Face aux géants américains, l’écosystème européen des startups cybersécurité représente un formidable levier de différenciation pour les partenaires IT. Ces jeunes entreprises offrent des technologies alternatives respectueuses du RGPD et des valeurs européennes, permettant aux revendeurs d’élargir leur catalogue avec des solutions souveraines à forte valeur ajoutée.

Notre plateau a accueilli cinq pépites à intégrer dans vos portefeuilles :

Patrowl , lauréate du Grand Prix de la Startup Forum InCyber 2025

, lauréate du Grand Prix de la Startup Forum InCyber 2025 Seckiot , spécialiste de la sécurisation des objets connectés

, spécialiste de la sécurisation des objets connectés Memority , expert en protection des données sensibles

, expert en protection des données sensibles Dream On Technology , pionnier dans l’anticipation des menaces

, pionnier dans l’anticipation des menaces Cyber Guru Mantra, nouvelle référence dans la formation de sensibilisation

Talents cyber : stratégies gagnantes pour les intégrateurs

La pénurie de compétences en cybersécurité reste l’un des principaux défis pour les intégrateurs. Notre table ronde a réuni des experts pour décrypter les stratégies de recrutement et de fidélisation :

Antonin Hily (CTO, Sesame IT) a partagé son expérience d’attraction des talents dans une ESN spécialisée

(CTO, Sesame IT) a partagé son expérience d’attraction des talents dans une ESN spécialisée Xavier Lagrange (Responsable Executive Education, EFREI) a présenté les nouvelles formations adaptées aux besoins du marché

(Responsable Executive Education, EFREI) a présenté les nouvelles formations adaptées aux besoins du marché Florence Puybareau (Directrice du CLUSIF) a souligné l’importance de la diversité comme réservoir inexploité de talents

(Directrice du CLUSIF) a souligné l’importance de la diversité comme réservoir inexploité de talents Le Général Marc Watin-Augouard (Cofondateur du Forum InCyber) a apporté une vision stratégique sur l’évolution des métiers

Bienvenue dans la Grande Emission du Jour 3 du Forum InCyber 2025 :