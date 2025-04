A l’occasion du Forum InCyber 2025 sur la cybersécurité à Lille, l’association Hexatrust lance deux outils gratuits pour se conformer aux dernières réglementations européennes et tendre vers la souveraineté numérique : HexaDiag et HexaSearch.

« Avec HexaDiag et HexaSearch, nous concrétisons notre mission d’accompagnement des organisations vers plus de résilience et de souveraineté numérique », déclare Jean-Noël de Galzain, président d’Hexatrust et PDG de Wallix (cf. photo). « Nous voulons aider les organisations et les entreprises à se mettre en conformité avec les réglementations existantes et en cours d’adoption, avec des solutions numériques de cloud, de cybersécurité et d’IA crédibles et performantes qui existent au sein de l’écosystème français et européen. »

HexaDiag est un service d’autodiagnostic – gratuit et rapide – de la maturité cyber d’une organisation. A partir d’un questionnaire établi sur la base du Guide des PME/TPE de l’Anssi, il fournit un rapport personnalisé et des recommandations adaptées aux besoins cyber des entreprises. Il propose aussi une mise en relation avec des experts pour accompagner les entreprises vers une amélioration de leur niveau de sécurité.

HexaSearch est un moteur de recherche qui permet d’identifier des alternatives souveraines aux solutions extra-européennes.

Pour rappel, l’association Hexatrust regroupe les acteurs français spécialisés dans la cybersécurité. Elle est née de la volonté commune de PME et ETI françaises spécialisées en sécurité des systèmes d’information, cybersécurité et confiance numérique. Hexatrust est l’une des principales partenaires de Forum InCyber (FIC) 2025. Elle édite chaque année un baromètre des fuites de données personnelles. En 2024, le nombre d’incidents signalés à la Cnil a bondi de 29% par rapport à 2023, avec 5.919 cas recensés, soit une moyenne de 16 fuites par jour (13 fuites par jour en 2023). Cette hausse s’explique principalement par la recrudescence des cyberattaques (+ 25%) et l’élargissement de la surface d’exposition aux risques.