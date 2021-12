Oracle a annoncé les résultats du second trimestre de son exercice 2022. L’éditeur désormais basé à Austin (Texas) a vu ses revenus augmenter de 6 % d’une année à l’autre pour atteindre 10,4 milliards de dollars. Dans le détail, les revenus provenant des services cloud et du support de licence ont augmenté de 6 % à 7,5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires généré par les licences cloud et les licences sur site a de son côté grimpé de 13 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Le matériel enregistre une baisse de 9% à 767 millions de dollars et les services progressent de 7% à 802 millions de dollars.

Le groupe a affiché une perte nette de 1,25 milliard de dollars et 46 cents par titre, contre un profit net de 2,44 milliards de dollars et 80 cents par action sur la période correspondante de l’an dernier. Cette perte résulte pour plus de la moitié du paiement d’un jugement lié à un différend vieux de dix ans concernant l’emploi de l’ancien directeur général Mark Hurd. Ce paiement a entraîné une perte d’exploitation au deuxième trimestre pour 824 millions de dollars et une perte par action de 0,46$. Le bénéfice d’exploitation ajusté du deuxième trimestre a augmenté en fait de 6% à 4,9 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 14% à 1,21$.

Oracle dépasse ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 10,2 milliards et un bénéfice ajusté par action de 14% à 1,21%. Son conseil d’administration a par ailleurs autorisé une augmentation de rachat d’actions de 10 milliards de dollars et déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,32 $ par action ordinaire en circulation qui sera versé en janvier. Des annonces bien accueillies à Wall Street où le titre d’Oracle a bondi de plus de 10% après la publication.

« Ces solides résultats sont tirés par la croissance de 22 % de nos activités d’infrastructure et d’applications cloud, qui approchent les 11 milliards de dollars de revenus annualisés », a commenté le PDG d’Oracle Safra Catz. « Nous comptons aujourd’hui 8 500 clients Fusion ERP dont le chiffre d’affaires a augmenté de 35 %, 28 400 clients NetSuite ERP avec un chiffre d’affaires en croissance de 29 %, et nos activités d’infrastructure Gen2 connaissent une croissance encore plus rapide et s’accélèrent. »

Larry Ellison, président et directeur technique d’Oracle, a lui souligné l’apport de la base de données autonome d’Oracle et de la nouvelle base de données MySQL avec HeatWave. « En raison de leurs performances extrêmement élevées, les deux produits présentent d’énormes opportunités de croissance pour notre activité d’infrastructure cloud. Les clients oracle sur site choisissent notre base de données autonome lorsqu’ils passent au cloud public et à notre service de Cloud@Customer unique. Les clients d’Amazon Aurora découvrent que le passage à MySQL avec HeatWave peut augmenter leurs performances de plus de dix fois, avec une réduction correspondante des coûts. Ces deux bases de données maintiendront le marché des bases de données et le leadership technologique d’Oracle pour les années à venir. »