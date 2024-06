L’action d’Oracle a démarré la séance de mercredi en hausse de plus de 13% après la publication des résultats du quatrième trimestre (clos fin mai) et l’annonce de deux accords avec Google Cloud et OpenAI. Le groupe Texan a pourtant déçu les attentes de Wall Street. Ses revenus ont augmenté de 3% à 14,29 Md$, contre 14,6 Md$ attendus par les analystes. Son bénéfice net s’est établi à 3,14 Md$, en baisse de 5% par rapport au quatrième trimestre 2023. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,63$, inférieur de deux cents au consensus.

Oracle a toutefois mis l’accent sur la forte demande pour ses infrastructures cloud, motivée par les besoins de formation et d’inférence des modèles d’IA. Ses obligations de performance restantes (RPO), indicateur sur les revenus attendus des nouveaux contrats, a atteint le niveau record de 98 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 44%. Oracle s’attend d’ailleurs à un regain de croissance sur le trimestre en cours, avec un chiffre d’affaires attendu en hausse de 5% à 7%.

En marge des résultats, Oracle a annoncé un partenariat avec Microsoft et OpenAI, pour fournir des capacités de calcul supplémentaires à celles d’Azure.

« La course pour créer le plus grand modèle de langage au monde est lancée et elle alimente une demande illimitée pour l’infrastructure d’IA Gen2 d’Oracle », a déclaré Larry Ellison, président et directeur technique d’Oracle. « Des leaders comme OpenAI choisissent OCI parce qu’il s’agit de l’infrastructure d’IA la plus rapide et la plus rentable au monde. »

Le second partenariat est noué avec Google, qui proposera des services de base de données Oracle Cloud Infrastructure et une interconnexion réseau haut débit avec Oracle. L’accord est similaire à celui qu’Oracle avait conclu l’an dernier avec Microsoft autour de l’offre Database@Azure.

L’offre est lancée dans 11 régions dans le monde, autorisant le déploiement des charges de travail à usage général sans frais de transfert de données entre cloud. « Plus tard cette année, une nouvelle offre, Oracle Database@Google Cloud, sera disponible avec le plus haut niveau de performances de base de données et de réseau Oracle, ainsi qu’une parité de fonctionnalités et de prix avec OCI », précisent les deux sociétés.