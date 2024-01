La responsable des canaux de distribution de Red Hat, Stefanie Chiras (cf. photo), trouvait le programme partenaires de sa société trop linéaire : « Il était basé sur le type de partenaire et son emplacement géographique ». Les mises à jour du programme vont favoriser une conception modulaire pour que les partenaires puissent obtenir des ressources qui correspondent à leur modèle d’entreprise.

Au programme du fournisseur d’outils d’entreprise open source : une plateforme de démonstration de produits, des outils améliorés pour la collaboration croisée et un accès plus simple à la formation et aux ressources. Les partenaires devraient également constater des améliorations du parcours de certification et d’accréditation.

Red Hat annonce que des contenus Ansible ont été ajoutés à s catalogue de , ainsi que des produits et services co-créés et multi-fournisseurs. Le programme Practice Accelerator de la filiale d’IBM est déjà accessible sur invitation uniquement. La plateforme de démonstration de produits devrait être disponible à partir de mai prochain.

Red Hat précise que les partenaires bénéficieront d’incitations et de remises actualisées en fonction de leur participation au programme.

Pour rappel, environ 80% du chiffre d’affaires de Red Hat provient des fournisseurs de solutions. IBM réalise actuellement environ 30% de son chiffre d’affaires par l’intermédiaire du réseau de distribution et a l’intention de faire grandir cette proportion à 50%.